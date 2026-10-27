Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Comment se déployer en solo ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment lancer une partie en solo dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, et nous vous apportons des détails complémentaires.

Si le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 peut se jouer avec d'autres personnes, amis ou non, il est également tout à fait possible de se déployer en solo. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses désirent se lancer seuls sur Hajin, mais ne savent pas forcément comment paramétrer une telle partie depuis le menu en jeu.

Si tel est votre cas, sachez que nous vous précisons comment faire pour se déployer en solo dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, tout en vous apportant des informations complémentaires à ce sujet.

Comment se déployer en solo dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

En réalité, paramétrer une partie solo dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 n'est pas si compliqué que cela. Toutefois, la manipulation à effectuer n'est pas expliquée par le jeu, au début de l'aventure. Il n'est donc pas forcément simple de savoir où chercher et quoi faire. Mais, sans plus attendre, voici la marche à suivre pour se déployer en solo dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 :

Lancez Call of Duty: Modern Warfare 4 sur votre plateforme.

Accédez au mode DMZ, depuis le menu principal.

Une fois que vous êtes dans la base d'opérations avancée, approchez-vous de la sortie pour vous déployer. Autrement, vous pouvez appuyer sur la touche liée à « Se déployer », qui est indiquée en bas à gauche de votre écran. Il s'agit de la flèche de droite sur PS5.

Dès lors, vous pouvez paramétrer votre partie (attirail gratuit ou non, etc.).

À cet endroit, désactivez l'option « Remplir l'escouade », figurant tout en bas. Il s'agit de la touche L2 sur P5, par exemple.

Cliquez sur « Prêt » dès que vous désirez lancer la partie.

Des détails sur les parties en solo dans le mode DMZ de Modern Warfare 4

Se lancer dans une partie solo dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 ne change en rien l'expérience proposée, qui reste un mélange de PvE et PvP. Pour autant, il y a de fortes chances que le jeu vous proposera, à ce moment-là, un lobby dans lequel les autres joueurs sont également seuls. Cependant, il convient de noter que ceci n'est pas forcément systématique. Il se peut, dès lors, que vous deviez tout de même faire face à des équipes durant votre exploration d'Hajin. Il est, de ce fait, recommandé de choisir un bon attirail avant de se déployer en solo en DMZ.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est sorti le 23 octobre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.