Call of Duty: Modern Warfare 4 : MàJ du 2 novembre 2026, patch notes et détails

Le lundi 2 novembre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 s'est offert une toute nouvelle mise à jour. Comme vous vous en doutez, alors que la saison 1 est sur le point de débarquer, ce nouveau patch n'apporte pas de nouveautés, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté lors de parties dans le mode multijoueur et DMZ. Sans oublier, la campagne.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 2 novembre 2026 de Call of Duty: Modern Warfare 4.
Patch notes de la mise à jour du 2 novembre 2026 de Call of Duty: Modern Warfare 4
Global
Stabilité
- Correction de plusieurs problèmes de stabilité et de plantage pour une meilleure expérience dans tous les modes.
Mouvement
- Annulation d'une mesure temporaire de limitation des exploits qui rétablit les 23 % de la vitesse prévue pour le plongeon. Correction également d'un problème qui permettait aux joueurs de passer de la position couchée à la position debout sans les animations prévues.
- Ces corrections côté serveur entraînent des bugs visuels mineurs au niveau des animations qui seront résolus lors d'une prochaine mise à jour.
Armes
- Correction d'un exploit impliquant le lance-roquettes JOKR grâce à la désactivation temporaire du mode infrarouge. Il s'agit d'une mesure corrective à court terme qui sera annulée dès que nous disposerons d'un correctif complet.
Campagne
- Correction d'un problème qui empêchait parfois le coup de grâce « Hits Different » de se débloquer après que les joueurs aient rempli les conditions requises.
Multijoueur
- Amélioration de la clarté du widget « Dégâts après la mort » grâce à une simplification de la palette de couleurs et à l'identification individuelle des parties du corps situées à gauche et à droite.
- Ajustement de certaines logiques de réapparition dans Shipment.
- Il s'agit d'une première étape, car nous prévoyons d'apporter d'autres améliorations à cette carte à l'avenir.
- Correction de quelques exploits liés au dépassement des limites sur les cartes Sentry et Mumbai.
- Réduction de la luminosité et de l'opacité des icônes de crâne de mort sur le HUD afin d'améliorer la visibilité pendant le jeu.
- Mise à jour du mode Free for All pour utiliser la Final Killcam à la place de Best Play.
- Nous travaillons à l'ajout de la prise en charge du chat vocal en dehors des groupes dans une prochaine mise à jour.
- Correction d'un problème visuel sur Mumbai concernant les arbres.
- Correction d'un problème où le point central restait visible pendant les inspections d'armes lors de l'utilisation d'un accessoire laser lumineux.
- Correction d'un problème où le défi Loaded de la maîtrise Cash ne suivait pas correctement la progression dans Inflation.
- Correction d'un problème dans Ground War: Combat Outpost où la destruction de véhicules alliés pouvait être comptabilisée à tort dans le progression du défi.
DMZ
Gameplay
- L'apparition des tours UAV a été aléatoire et réduite de 40 %.
- Ce changement ne garantit plus la présence d'une tour UAV par point d'intérêt et empêche l'apparition de plusieurs tours UAV dans une même zone.
- Deadtown fait exception, car cela est nécessaire à la progression dans l'ordre DMZ.
- La durée de l'inhalateur sédatif a été augmentée de 60 à 120 secondes.
- Cela permettra aux joueurs de rester plus facilement à l'abri des tours de drones.
- L'utilisation de l'inhalateur sédatif ne vous rend actuellement pas invisible aux tours de drones activées par des opérateurs ennemis dotés du trait Amélioration du drone. Nous prévoyons de corriger ce problème dans une mise à jour de la saison 1.
Corrections
- Correction d'un problème où les objectifs des tours de drones pouvaient afficher un statut incorrect après avoir été repris ou lors de l'utilisation du trait Durée prolongée.
- Plusieurs failles ont été corrigées.
- Correction d'un problème empêchant la sauvegarde correcte des opérateurs en service actif ayant pris leur retraite.
- Correction d'un problème empêchant les joueurs de capturer un site SAM après qu'une autre escouade ait abandonné ou échoué à la capture.
- Correction d'un problème pouvant entraîner la réinitialisation de la progression des primes de certains opérateurs entre deux déploiements.
- Réduction du temps de recharge du drapeau de trêve de 180 à 60 secondes.
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