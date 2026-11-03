Malgré son succès, Modern Warfare 4 aurait moins de joueurs que Black Ops 7 à son lancement

Sorti il y a moins de deux semaines, Call of Duty: Modern Warfare 4 affiche des chiffres de lancement inférieurs à ceux de Black Ops 7 sur consoles, en dépit de son succès et de retours positifs. Si la franchise semble marquer le pas, plusieurs facteurs majeurs expliquent cette baisse d'engagement qui ne raconte pas toute l'histoire.

Sorti le 23 octobre dernier, Call of Duty: Modern Warfare 4 a reçu un accueil critique globalement positif. Pourtant, les premiers chiffres d'engagement des joueurs sur consoles montrent une baisse significative par rapport au lancement de Call of Duty: Black Ops 7 l'année précédente. Une situation qui pousse à s'interroger sur la dynamique actuelle de la célèbre franchise de tir, même si ces données brutes nécessitent une analyse plus approfondie pour être totalement comprises.

Des statistiques contrastées selon les plateformes

Les données récentes partagées par Mat Piscatella, directeur principal et analyste chez Circana, mettent en lumière une baisse de l'engagement sur les consoles de salon. Lors de sa semaine de lancement, s'achevant le 24 octobre 2026, Modern Warfare 4 a attiré 19 % des joueurs PlayStation aux États-Unis et 17 % des joueurs Xbox à l'échelle mondiale. En comparaison, Black Ops 7 avait captivé 23 % des joueurs PlayStation et un impressionnant 29 % sur Xbox lors de sa sortie en novembre 2025.

Circana Player Engagement Tracker % of Active Panel playing Call of Duty: Week Ending Oct 24th, 2026 (Modern Warfare 4 Launch): US PS - 19% WW XBX - 17% US Steam - 4.2% Week Ending Nov 15th, 2025 (Black Ops 7 Launch): US PS - 23% WW XBX - 29% US Steam - 1.5% — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2 novembre 2026 à 15:13

Toutefois, le tableau n'est pas entièrement sombre pour le nouveau titre d'Infinity Ward. Sur PC, la tendance s'inverse totalement. La plateforme Steam a enregistré un taux d'engagement de 4,2 % pour Modern Warfare 4, contre seulement 1,5 % pour son prédécesseur uniquement aux États-Unis. Cette hausse notable sur ordinateur montre une évolution des habitudes de consommation des joueurs de Call of Duty. D'ailleurs, sur Steam, le nombre de joueurs lors de la sortie de MW4 était plus de deux fois supérieur à celui de la sortie de Black Ops 7.

Les raisons d'un déclin en trompe-l'œil

Avant de conclure à un désamour pour la licence, il est crucial de prendre en compte le contexte de ces deux lancements. La différence majeure réside dans l'accessibilité. Black Ops 7 était disponible sur les consoles de l'ancienne génération ainsi que sur le Game Pass dès le premier jour. À l'inverse, Modern Warfare 4 se concentre exclusivement sur la PlayStation 5, les Xbox Series, le PC et la Switch 2. L'absence d'une sortie immédiate sur le service d'abonnement de Microsoft explique en grande partie la chute brutale des statistiques sur Xbox.

















De plus, le marché PlayStation a pu être influencé par l'annonce de la fin du support physique, qui a engendré une énorme vague de boycott. Mais aussi les portages très réussis des premiers épisodes de Black Ops sur les consoles de Sony, qui ont ravivé la flamme de nombreux vétérans. Ces joueurs, satisfaits par cette dose de nostalgie, ont peut-être fait l'impasse sur le nouvel opus moderne. Et les américains n'ont peut-être pas tous voulu se lancer dans l'aventure à quelques semaines de la sortie de Grand Theft Auto VI, tandis que les Européens ont, peut-être, davantage sauté le pas.

Un avenir sous haute pression

L'attitude d'Activision face à ces résultats confirme un changement de communication. Fini les annonces triomphales sur les ventes du premier week-end. L'éditeur a préféré opter pour un message plus global, relayé par Asha Sharma sur X (Twitter), la dirigeante de la branche Xbox.

L'un des jeux Call of Duty les plus célébrés de ses 24 ans d'histoire, et maintenant 40 milliards de dollars de revenus générés par la franchise depuis sa création. Une étape incroyable. Félicitations à l'équipe Activision. Et aux joueurs, merci d'être avec nous.

La véritable épreuve pour Modern Warfare 4 ne fait que commencer. L'année dernière, la série a vu sa domination bousculée par Battlefield 6 et ARC Raiders. Cette année, l'arrivée de Grand Theft Auto 6 à la mi-novembre risque de monopoliser l'attention et le temps libre des joueurs. Infinity Ward devra redoubler d'efforts pour maintenir sa communauté active face au rouleau compresseur de Take-Two.