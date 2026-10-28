Modern Warfare 4 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay sur Black Ops 7. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du FPS, sur PC et console.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, quel que soit le mode de jeu. Mais pour être plus performant, comme souvent, des modifications sont obligatoires dans les settings du jeu notamment pour le mode multijoueur. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications sur les paramètres qu'il faut modifier sur Modern Warfare 4 pour avoir une meilleure performance en jeu.

MW 4, les meilleurs settings et paramètres

Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.

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Rendez-vous dans les paramètres de Modern Warfare 4, donc, et allez dans l'onglet « Graphismes ». Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes pour mieux voir vos ennemis, avoir plus de FPS, ou d'autres choses. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pour améliorer les performances et augmenter légèrement ses FPS sur MW 4. Les images correspondent à nos réglages en fonction de l'ordinateur en notre possession.

Affichage

Mode d'affichage → Plein écran exclusif

→ Plein écran exclusif Écran d'affichage → Celui sur lequel vous souhaitez jouer

→ Celui sur lequel vous souhaitez jouer Taux de rafraichissement → Utiliser celui de votre écran

→ Utiliser celui de votre écran Résolution → Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran)

→ Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran) Ratio d'aspect → Automatique

→ Automatique Préchargement des shaders en arrière-plan → Avec

Économie d'énergie

Préconfiguration du mode Éco → Personnalisé / Efficacité

→ Personnalisé / Efficacité Synchronisation verticale → À activer, le % en fonction de vos performances en jeu (sauf si l'utilisation de la VRAM est déjà importante)

→ À activer, le % en fonction de vos performances en jeu (sauf si l'utilisation de la VRAM est déjà importante) Synchronisation verticale menus → Sans

→ Sans Limite d'images par seconde personnalisée → Personnalisé Limiter au maximum à la fréquence de votre moniteur

→ Personnalisé Réduire le rendu dans les menus → Optimale

→ Optimale Rendu du menu pause → Sans

→ Sans Réduire la qualité en cas d'inactivité → Selon vos préférences





Détails et textures

Quantité de VRAM cible → À régler selon la puissance de votre PC, plus la valeur est faible, plus vous aurez de FPS

→ À régler selon la puissance de votre PC, plus la valeur est faible, plus vous aurez de FPS Résolution des textures → Élevée

→ Élevée Filtrage Anisotrope → Faible

→ Faible Qualité des détails → Faible

→ Faible Résolution des particules → Faible

→ Faible Impact de balles → Avec

→ Avec Effets persistants → Sans

→ Sans Qualité des shaders → Faible

→ Faible Qualité des surfaces → Faible

→ Faible Affichage de texture à la demande → Optimisé

→ Optimisé Qualité de l'affichage de textures locales → Par défaut

→ Par défaut Qualité des vidéos en jeu → Faible (sauf pour profiter de la campagne)

Ombres et lumières

Qualité des ombres → Très basse

→ Très basse Qualité du filtrage des ombres → Faible

→ Faible Ombres à l'écran → Sans

→ Sans Occlusion ambiante → Faible

→ Faible Réflexion de la lumière → Normale

→ Normale Qualité des reflets statiques → Faible

Environnement

Détail du terrain → Moyenne ou plus

→ Moyenne ou plus Qualité volumétrique → Faible

→ Faible Qualité physique reportée → Faible

→ Faible Volumes grille météorologique → Faible

→ Faible Qualité de l'eau → Sans









Champ de vision

Champ de vision → 100

→ 100 Champ de vision amélioré → Sans

Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran.

Rappelons également qu'un article sur les meilleures armes de Modern Warfare 4 est disponible.