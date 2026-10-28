Modern Warfare 4 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2026 à 18h31
De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay sur Black Ops 7. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du FPS, sur PC et console.
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Modern Warfare 4 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, quel que soit le mode de jeu. Mais pour être plus performant, comme souvent, des modifications sont obligatoires dans les settings du jeu notamment pour le mode multijoueur. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications sur les paramètres qu'il faut modifier sur Modern Warfare 4 pour avoir une meilleure performance en jeu.

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MW 4, les meilleurs settings et paramètres

Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.

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Rendez-vous dans les paramètres de Modern Warfare 4, donc, et allez dans l'onglet « Graphismes ». Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes pour mieux voir vos ennemis, avoir plus de FPS, ou d'autres choses. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pour améliorer les performances et augmenter légèrement ses FPS sur MW 4. Les images correspondent à nos réglages en fonction de l'ordinateur en notre possession.

Affichage

  • Mode d'affichage → Plein écran exclusif 
  • Écran d'affichage → Celui sur lequel vous souhaitez jouer
  • Taux de rafraichissement → Utiliser celui de votre écran
  • Résolution → Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran)
  • Ratio d'aspect → Automatique
  • Préchargement des shaders en arrière-plan → Avec

Économie d'énergie

  • Préconfiguration du mode Éco → Personnalisé / Efficacité
  • Synchronisation verticale → À activer, le % en fonction de vos performances en jeu (sauf si l'utilisation de la VRAM est déjà importante)
  • Synchronisation verticale menus → Sans
  • Limite d'images par seconde personnalisée → Personnalisé
    • Limiter au maximum à la fréquence de votre moniteur
  • Réduire le rendu dans les menus → Optimale
  • Rendu du menu pause → Sans
  • Réduire la qualité en cas d'inactivité → Selon vos préférences

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Détails et textures

  • Quantité de VRAM cible → À régler selon la puissance de votre PC, plus la valeur est faible, plus vous aurez de FPS
  • Résolution des textures → Élevée
  • Filtrage Anisotrope → Faible
  • Qualité des détails → Faible
  • Résolution des particules → Faible
  • Impact de balles → Avec
  • Effets persistants → Sans
  • Qualité des shaders → Faible
  • Qualité des surfaces → Faible
  • Affichage de texture à la demande → Optimisé
  • Qualité de l'affichage de textures locales → Par défaut
  • Qualité des vidéos en jeu → Faible (sauf pour profiter de la campagne)

Ombres et lumières

  • Qualité des ombres → Très basse
  • Qualité du filtrage des ombres → Faible
  • Ombres à l'écran → Sans
  • Occlusion ambiante → Faible
  • Réflexion de la lumière → Normale
  • Qualité des reflets statiques → Faible

Environnement

  • Détail du terrain → Moyenne ou plus
  • Qualité volumétrique → Faible
  • Qualité physique reportée → Faible
  • Volumes grille météorologique → Faible
  • Qualité de l'eau → Sans

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Champ de vision

  • Champ de vision → 100
  • Champ de vision amélioré → Sans

Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran.

Rappelons également qu'un article sur les meilleures armes de Modern Warfare 4 est disponible.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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