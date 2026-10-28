Modern Warfare 4 : Les paramètres audio parfaits pour bien entendre les bruits de pas

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2026 à 18h31
Si vous avez du mal à localiser les bruits des adversaires et notamment les bruits de pas dans Call of Duty: Modern Warfare 4, nous vous donnons quelques astuces en réglant les paramètres audio.
Ajouter aux sources préférées
Modern Warfare 4 : Les paramètres audio parfaits pour bien entendre les bruits de pas

Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif, comme ses prédécesseurs. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, et à performer sur le champ de bataille. Mais pour cela, il va falloir optimiser quelques paramètres, notamment au niveau du son. Il est presque obligatoire d'avoir des réglages audio parfaits pour entendre ses adversaires est les bruits de pas, d'autant plus que Call of Duty n'est pas réputée pour être une licence qui retranscrit les effets avec un réalisme poussé, même si nous constatons des progrès cette année.

De fait, si vous ne savez pas comment régler le son dans Call of Duty: Modern Warfare 4, notamment pour mieux entendre les adversaires, voici quelques astuces. Si vous souhaitez gagner en FPS, un guide sur les meilleurs paramètres de MW4 est également disponible.

Les meilleurs paramètres audio de MW 4

Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti et surtout le casque audio qui vous possédez, et votre configuration si vous êtes sur PC. Si vous avez tout réglé à la perfection, le son aura un meilleur rendu, évidemment. Néanmoins, il est possible d'optimiser le tout, en suivant quelques conseils.

Volumes

  • Volume général → Selon votre confort, sans que cela ne soit trop fort
  • Volume de musique en jeu → vous pouvez le désactiver, ou mettre en-dessous du volume général pour avoir un peu de musique
  • Volume des dialogues → 45
  • Volumes des effets → Égal, ou supérieur, au volume général
  • Volume musique des cinématiques → 30

Dispositif Audio

  • Périphérique d'audio sortant → Votre périphérique
  • Mode Casque amélioré → Avec (Option facultative)

Général

  • Mixage audio → Casque
  • Audio mono → Sans
  • Couper le son du jeu en fenêtre réduite → Avec
  • Couper la musique sous licence → Selon vos préférences
  • Compensation auditive asymétrique → Sans

Fonctionnalité

  • Bruit aigus réduits → Sans
  • Alertes sonores d'indicateur de coups → Avec

Chat vocal

  • Chat vocal → Avec
  • Canal vocal du jeu → Amis uniquement (ou selon ce que vous préférez)
  • Chat vocal derniers mots → Sans
  • Chat de proximité → Avec

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre confort d'écoute et la perception des sons. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran. Rappelons également qu'un article sur les meilleures armes de Modern Warfare 4 est disponible.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes
CoD : Modern Warfare 4 28 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes

Retrouvez notre sélection des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour tenter de mieux prendre en main le FPS et surtout performer davantage sur le champ de bataille.
PPSh-41 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements
CoD : Modern Warfare 4 28 octobre 2026

PPSh-41 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer la mitraillette (SMG) PPSh-41 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Han 86 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements
CoD : Modern Warfare 4 28 octobre 2026

Han 86 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil d'assaut Han 86 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
ISO Nightshade loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements
CoD : Modern Warfare 4 27 octobre 2026

ISO Nightshade loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer la mitraillette (SMG) ISO Nightshade sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
M4 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements
CoD : Modern Warfare 4 27 octobre 2026

M4 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil d'assaut M4 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleurs atouts à équiper
CoD : Modern Warfare 4 27 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleurs atouts à équiper

Nous vous partageons une liste des meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4, afin de performer en multijoueur.

commentaire (0)