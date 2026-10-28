Modern Warfare 4 : Les paramètres audio parfaits pour bien entendre les bruits de pas

Si vous avez du mal à localiser les bruits des adversaires et notamment les bruits de pas dans Call of Duty: Modern Warfare 4, nous vous donnons quelques astuces en réglant les paramètres audio.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif, comme ses prédécesseurs. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, et à performer sur le champ de bataille. Mais pour cela, il va falloir optimiser quelques paramètres, notamment au niveau du son. Il est presque obligatoire d'avoir des réglages audio parfaits pour entendre ses adversaires est les bruits de pas, d'autant plus que Call of Duty n'est pas réputée pour être une licence qui retranscrit les effets avec un réalisme poussé, même si nous constatons des progrès cette année.

De fait, si vous ne savez pas comment régler le son dans Call of Duty: Modern Warfare 4, notamment pour mieux entendre les adversaires, voici quelques astuces. Si vous souhaitez gagner en FPS, un guide sur les meilleurs paramètres de MW4 est également disponible.

Les meilleurs paramètres audio de MW 4

Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti et surtout le casque audio qui vous possédez, et votre configuration si vous êtes sur PC. Si vous avez tout réglé à la perfection, le son aura un meilleur rendu, évidemment. Néanmoins, il est possible d'optimiser le tout, en suivant quelques conseils.

Volumes

Volume général → Selon votre confort, sans que cela ne soit trop fort

→ Selon votre confort, sans que cela ne soit trop fort Volume de musique en jeu → vous pouvez le désactiver, ou mettre en-dessous du volume général pour avoir un peu de musique

→ vous pouvez le désactiver, ou mettre en-dessous du volume général pour avoir un peu de musique Volume des dialogues → 45

→ 45 Volumes des effets → Égal, ou supérieur, au volume général

→ Égal, ou supérieur, au volume général Volume musique des cinématiques → 30

Dispositif Audio

Périphérique d'audio sortant → Votre périphérique

→ Votre périphérique Mode Casque amélioré → Avec (Option facultative)

Général

Mixage audio → Casque

→ Casque Audio mono → Sans

→ Sans Couper le son du jeu en fenêtre réduite → Avec

→ Avec Couper la musique sous licence → Selon vos préférences

→ Selon vos préférences Compensation auditive asymétrique → Sans

Fonctionnalité

Bruit aigus réduits → Sans

→ Sans Alertes sonores d'indicateur de coups → Avec

Chat vocal

Chat vocal → Avec

→ Avec Canal vocal du jeu → Amis uniquement (ou selon ce que vous préférez)

→ Amis uniquement (ou selon ce que vous préférez) Chat vocal derniers mots → Sans

→ Sans Chat de proximité → Avec







Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre confort d'écoute et la perception des sons. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran. Rappelons également qu'un article sur les meilleures armes de Modern Warfare 4 est disponible.