Modern Warfare 4 dévoile une carte multijoueur révolutionnaire aux 500 combinaisons

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 juin 2026 à 17h57
Infinity Ward promet une véritable révolution pour Call of Duty Modern Warfare 4 avec Kill Block, une carte multijoueur inédite capable de se métamorphoser à chaque partie. Avec plus de 500 combinaisons possibles, le studio ambitionne de redéfinir l'expérience en ligne tout en renouant avec l'essence de la franchise.
Modern Warfare 4 dévoile une carte multijoueur révolutionnaire aux 500 combinaisons

L'innovation dans les cartes multijoueur de Call of Duty a souvent semblé atteindre un plafond de verre. Au fil des années, les joueurs ont vu passer des trains à grande vitesse, des environnements saturés de portes interactives ou encore des affrontements sous une pluie battante dans l'obscurité totale. Pourtant, Infinity Ward semble avoir trouvé une nouvelle formule magique pour Call of Duty: Modern Warfare 4 avec un concept de carte en constante évolution qui s'annonce comme l'un des plus inventifs de l'histoire de la franchise.

Une carte vivante aux centaines de possibilités

Kill Block, c'est le nom de cette nouvelle arène de combat qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Révélée dans le deuxième épisode de la série documentaire du studio consacrée à la philosophie du multijoueur, cette carte propose une approche radicalement différente de ce que les amateurs de la licence connaissent. Geoff Smith, le directeur créatif du multijoueur chez Infinity Ward, a longuement pris la parole pour détailler cette évolution majeure du level design.

Nous avons créé un environnement vivant qui ne cesse de changer.

Ce concept novateur repose sur une structure modulaire. De la taille de la célèbre carte Shoot House, introduite dans le Modern Warfare de 2019, Kill Block est divisée en trois blocs distincts. La véritable prouesse réside dans le fait que ces blocs sont sélectionnés aléatoirement avant chaque début de partie. Selon Geoff Smith, le studio avait initialement imaginé plus de neuf cents blocs différents. Toutefois, pour des raisons de stabilité et de contraintes techniques, ce chiffre a été revu à la baisse pour proposer environ cinq cents combinaisons possibles, ce qui garantit tout de même une rejouabilité colossale. Espérons voir ceci en image rapidement, pour nous montrer les différences d'une partie à une autre.

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Un retour aux sources assumé

Cette innovation s'inscrit dans une volonté plus globale d'Infinity Ward de redonner ses lettres de noblesse à la série. Le studio a d'ores et déjà annoncé la couleur en promettant une expérience authentique, dépourvue d'éléments superflus. Fini les tenues extravagantes et les éléments cosmétiques qui brisent l'immersion, les développeurs assurent que ce nouvel opus sera centré sur l'efficacité et le réalisme. La campagne solo suivra d'ailleurs cette même ligne directrice, marquant un retour aux racines de la saga qui devrait ravir les puristes.

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