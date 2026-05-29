Call of Duty: Modern Warfare 4 offre deux excellentes nouvelles pour sa campagne

Après le fiasco technique de Black Ops 7, Infinity Ward a pris des mesures drastiques pour Call of Duty: Modern Warfare 4. Le studio confirme le retour de deux bonnes nouvelles pour la campagne, dans le but de séduire les joueurs.

Les joueurs de Call of Duty peuvent enfin souffler. Après une expérience particulièrement frustrante sur la campagne de Black Ops 7, qui exigeait une connexion internet permanente, Infinity Ward semble avoir écouté la communauté. Call of Duty: Modern Warfare 4 promet de corriger le tir en proposant des améliorations majeures par rapport à ses prédécesseurs, à commencer par le retour très attendu d'une campagne jouable entièrement hors ligne.

Fini la connexion obligatoire

Il n'est un secret pour personne que la campagne du précédent opus a laissé de nombreux joueurs sur leur faim, voire dans une colère noire. L'obligation d'être constamment connecté à internet pour profiter d'une aventure narrative a engendré des situations ubuesques. Dans Black Ops 7, il était impossible de mettre le jeu en pause. Accéder au menu ne figeait pas l'action, laissant le joueur vulnérable aux tirs ennemis.













Pire encore, la moindre coupure de connexion entraînait une expulsion immédiate de la partie. Si vous veniez de survivre à une séquence de combats intenses sans avoir atteint un point de sauvegarde, tout était à refaire. Call of Duty: Modern Warfare 4 met fin à ce cauchemar technologique. La franchise, historiquement reconnue pour ses campagnes mémorables, renoue avec ses fondamentaux. Vous ne vous retrouverez plus non plus dans des situations absurdes où les voix d'autres joueurs résonnent dans le salon vocal pendant une cinématique cruciale de l'histoire. Une excellente chose alors que cette campagne s'annonce encore plus sombre que les précédentes de la série.

Une expérience strictement solo

L'autre annonce majeure concernant la campagne de Modern Warfare 4 est l'abandon total de la coopération. Un représentant d'Activision a confirmé l'information auprès de Digital Foundry.

Cette décision fait suite aux nombreux problèmes rencontrés par le mode coopératif de Black Ops 7. Outre une conception de missions douteuse, l'absence de points de contrôle fiables ruinait l'expérience. Une simple déconnexion d'un membre du groupe obligeait l'équipe entière à recommencer la mission depuis le début. En se concentrant uniquement sur le jeu en solitaire, Infinity Ward s'assure de maîtriser la narration et le rythme de son aventure, tout en évitant les écueils techniques qui ont terni la réputation de la licence l'année dernière.

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Deux informations qui devraient faire plaisir aux futurs joueurs, en renouant avec ce que la communauté aime. Une expérience solo et immersive. Plus d'informations sur cette campagne seront dévoilées prochainement. En attendant, retrouvez davantage de détails sur le multijoueur de Modern Warfare 4, qui sortira le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.