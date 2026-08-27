L'aide à la visée de Modern Warfare 4 corrigée pour la bêta ouverte

Infinity Ward annonce des ajustements majeurs pour la bêta ouverte de Modern Warfare 4, notamment sur l'aide à la visée jugée trop puissante. Cependant, le studio garde un silence absolu sur le matchmaking basé sur le niveau, au grand désespoir de la communauté.

Suite aux retours de la phase d'accès anticipé, Infinity Ward a pris la parole pour rassurer les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 4. Le studio a confirmé que des changements significatifs seront déployés pour le second week-end de test. Si plusieurs ajustements techniques sont au programme, c'est surtout le silence autour de certains sujets brûlants qui fait réagir la communauté.

L'aide à la visée enfin rééquilibrée

L'un des sujets les plus discutés lors de l'accès anticipé, qui s'est tenu du 21 au 25 août, concerne l'aide à la visée pour les joueurs manette. De nombreux participants ont signalé que cette assistance suivait les adversaires de manière beaucoup trop agressive. Cette omniprésence donnait l'impression que les affrontements dépendaient davantage du système que de la précision réelle des joueurs.

We've heard the feedback and we're acting on what we saw during Weekend 1.



More #MW4 details, including Resurgence Beta info, in Patch Notes for end of day tomorrow.



Here's where we're focused for Weekend 2 ⬇️ pic.twitter.com/m1W4iPrrFG — Infinity Ward (@InfinityWard) August 27, 2026

La critique n'est pas venue uniquement des joueurs clavier et souris, puisque même certains professionnels jouant à la manette ont également tiré la sonnette d'alarme.

Infinity Ward a entendu ce message et promet des ajustements pour la bêta ouverte, bien que les détails précis ne soient pas encore connus. En parallèle, les développeurs travaillent sur l'allongement du temps nécessaire pour éliminer un adversaire (TTK), des modifications liées aux mouvements, un rééquilibrage des armes et de nouveaux points d'apparition pour le mode Point Stratégique.

















Le silence pesant sur le matchmaking

Malgré ces annonces positives, un sujet majeur manque à l'appel : le SBMM. C'est pourtant l'une des plaintes les plus récurrentes depuis le lancement de l'accès anticipé.

Activision avait précédemment expliqué utiliser un système mis à jour prenant en compte le niveau du joueur, la connexion, la localisation et la plateforme. L'éditeur teste également une option de matchmaking ouvert pour comparer les deux approches avant la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 prévue le 23 octobre. Toutefois, de très nombreux joueurs ont eu le sentiment qu'un système restrictif était déjà en place, les propulsant systématiquement dans des parties extrêmement compétitives et épuisantes.

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L'absence de communication d'Infinity Ward sur ce point précis pour le second week-end laisse la communauté dans l'attente. Les joueurs espèrent toujours un retour à un matchmaking plus décontracté pour les parties publiques.

Pour rappel, la bêta ouverte de Modern Warfare 4 se déroule du 28 août au 1er septembre. Elle est accessible à l'ensemble des joueurs, sans obligation de précommande.