Les joueurs de Modern Warfare 4 mécontents du SBMM et de l'aide à la visée

La bêta en accès anticipé de Call of Duty: Modern Warfare 4 vient de s'achever, mais la communauté gronde déjà. Les joueurs exigent d'Infinity Ward des changements majeurs concernant le SBMM et l'aide à la visée avant le lancement de la bêta ouverte.

La première phase de test de Call of Duty: Modern Warfare 4 vient de fermer ses portes, laissant derrière elle une communauté particulièrement divisée. Si les joueurs ont pu découvrir les nouvelles mécaniques du mode multijoueur entre le 21 et le 25 août, l'expérience a rapidement été entachée par deux éléments majeurs qui cristallisent toutes les tensions. Malgré le déploiement de plusieurs mises à jour correctives par les équipes d'Infinity Ward lors de cet accès anticipé, le silence du studio concernant le matchmaking et l'assistance à la visée provoque l'incompréhension des fans les plus fidèles.

Le matchmaking basé sur le niveau au cœur de la polémique

La grogne autour du fameux matchmaking basé sur les compétences (SBMM) a refait surface dès les premières heures de jeu. Activision avait pourtant confirmé que Modern Warfare 4 testerait un système mis à jour, déjà éprouvé dans Black Ops 7. Ce dispositif est censé équilibrer le niveau des participants tout en prenant en compte la qualité de la connexion, la localisation géographique ou la plateforme utilisée. Cependant, une très grande partie de la communauté estime que cet algorithme s'est révélé beaucoup trop punitif lors de cette première session de test.

Des figures emblématiques du streaming mondial, à l'image de TimTheTatman, ont rapidement tiré la sonnette d'alarme. Sur X (Twitter), notamment, les témoignages de joueurs frustrés se multiplient à grande vitesse, accusant les développeurs d'ignorer volontairement le problème central du jeu.

Plus de transparence et de communication sur le matchmaking serait vraiment appréciable, ou peut-être qu'il faudrait simplement revenir à l'ancien système.

Sur Reddit, de nombreux utilisateurs affirment se retrouver systématiquement dans des parties extrêmement compétitives, les empêchant de profiter d'une expérience de jeu détendue après une longue journée. Toutefois, certains observateurs nuancent ces propos en rappelant que le public de l'accès anticipé est principalement composé d'utilisateurs expérimentés et de joueurs très investis, ce qui fausse naturellement le niveau global des parties en l'absence du grand public.

Une assistance à la visée jugée beaucoup trop puissante

L'autre sujet brûlant qui enflamme les débats concerne l'aide à la visée pour les joueurs utilisant une manette. Le suivi des cibles est jugé bien trop agressif par la majorité des testeurs. Fait assez rare pour être souligné, cette critique ne provient pas uniquement des puristes jouant au clavier et à la souris. De nombreux utilisateurs jouant à la manette reconnaissent eux-mêmes que le système actuel est totalement déséquilibré et retire tout sentiment d'accomplissement.

Une séquence vidéo massivement partagée sur internet montre à quel point le verrouillage des cibles frôle l'injustice pure et simple. Brandon "Dashy" Otell, célèbre joueur professionnel évoluant pour la structure OpTic Texas, a d'ailleurs pris la parole publiquement à ce sujet pour alerter les créateurs du jeu.

L'aide à la visée est bien trop performante actuellement et nécessite un ajustement urgent avant la sortie finale.

Pendant ce temps, les premières mises à jour publiées par Infinity Ward se sont concentrées sur des ajustements mineurs, tels que la gestion des points d'apparition, l'équilibrage des armes, le temps nécessaire pour éliminer un adversaire ou encore le mixage audio global.

La bêta ouverte agira comme véritable juge de paix

Les regards sont désormais tournés vers la bêta ouverte, programmée du 28 août au premier septembre. Cette seconde phase de test sera accessible à tous les curieux, sans aucune précommande requise, et marquera même l'arrivée très attendue des joueurs sur la Nintendo Switch 2. Cet afflux massif de nouveaux participants devrait fournir au studio de développement des données statistiques cruciales.

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Ces informations permettront d'analyser si les plaintes de l'accès anticipé étaient uniquement liées à une base de joueurs trop restreinte, ou si les mécaniques de jeu nécessitent réellement une refonte totale avant la sortie officielle prévue pour le 23 octobre prochain.