Call of Duty: Modern Warfare 4 : Le contenu de la version physique sur Nintendo Switch 2 pourrait décevoir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 août 2026 à 10h24
Il semblerait que l'édition physique de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour Nintendo Switch 2 ne dispose pas de cartouche, mais qu'un simple code.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Le contenu de la version physique sur Nintendo Switch 2 pourrait décevoir

Depuis que Sony a annoncé la fin de la production de jeux physiques en 2028, la question du contenu des éditions physiques est toujours au cœur de l'actualité vidéoludique. À ce sujet, il se pourrait bien que la version physique de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 ne possède qu'un code.

Un code dans l'édition physique de Modern Warfare 4 sur Switch 2 ?

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C'est le distributeur américain Video Games Plus qui a, récemment, dévoilé cette information à travers une nouvelle publication sur Twitter/X. Selon VGP, la version physique de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 ne comporterait pas de cartouche, mais seulement un code numérique. Le distributeur convoque également d'autres exemples, dont Diablo IV et GTA 6.

Video Games Plus ne compte, d'ailleurs, pas proposer à la vente ces versions physiques et déclare : « Nous pensons que les jeux physiques devraient vraiment être des jeux physiques ». Néanmoins, au moment où nous écrivons ces lignes, Activision et Nintendo n'ont pas encore réagi et n'ont pas encore spécifié le contenu exact de la version physique de Modern Warfare 4 pour Switch 2. Or, si cette information est vraie, nul doute que les joueurs et les joueuses feront part de leur mécontentement, notamment via différents réseaux sociaux.

La bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 va débuter

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Modern Warfare 4 organise, en ce moment même, une phase de bêta. La première partie de celle-ci, dite « accès anticipé », est sur le point de se terminer, en ce mardi 25 août 2026. Toutefois, sachez qu'il sera possible d'essayer Call of Duty: Modern Warfare 4 durant la session de bêta ouverte du 28 août au 1er septembre 2026. Comme vous l'aurez compris, celle-ci est accessible à tous les joueurs et joueuses. D'ailleurs, si vous vous interrogez à propos des heures de lancement et de fin pour la bêta de MW4, sachez que nous vous les précisons dans un article dédié.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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