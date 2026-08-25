Call of Duty: Modern Warfare 4 : Le contenu de la version physique sur Nintendo Switch 2 pourrait décevoir

Il semblerait que l'édition physique de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour Nintendo Switch 2 ne dispose pas de cartouche, mais qu'un simple code.

Depuis que Sony a annoncé la fin de la production de jeux physiques en 2028, la question du contenu des éditions physiques est toujours au cœur de l'actualité vidéoludique. À ce sujet, il se pourrait bien que la version physique de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 ne possède qu'un code.

Un code dans l'édition physique de Modern Warfare 4 sur Switch 2 ?

C'est le distributeur américain Video Games Plus qui a, récemment, dévoilé cette information à travers une nouvelle publication sur Twitter/X. Selon VGP, la version physique de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 ne comporterait pas de cartouche, mais seulement un code numérique. Le distributeur convoque également d'autres exemples, dont Diablo IV et GTA 6.

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The future of physical gaming should concern every physical game fan…



GTA VI — PS5 / Xbox Series X|S

Diablo IV — Nintendo Switch 2

Call of Duty: Modern Warfare 4 — Nintendo Switch 2



All code-in-box releases.



And if it's just a box with a download code inside, VGP… pic.twitter.com/mDdz9HBMmA — VGP Video Games Plus (@VideoGamesPlus_) August 22, 2026

Video Games Plus ne compte, d'ailleurs, pas proposer à la vente ces versions physiques et déclare : « Nous pensons que les jeux physiques devraient vraiment être des jeux physiques ». Néanmoins, au moment où nous écrivons ces lignes, Activision et Nintendo n'ont pas encore réagi et n'ont pas encore spécifié le contenu exact de la version physique de Modern Warfare 4 pour Switch 2. Or, si cette information est vraie, nul doute que les joueurs et les joueuses feront part de leur mécontentement, notamment via différents réseaux sociaux.

La bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 va débuter

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Modern Warfare 4 organise, en ce moment même, une phase de bêta. La première partie de celle-ci, dite « accès anticipé », est sur le point de se terminer, en ce mardi 25 août 2026. Toutefois, sachez qu'il sera possible d'essayer Call of Duty: Modern Warfare 4 durant la session de bêta ouverte du 28 août au 1er septembre 2026. Comme vous l'aurez compris, celle-ci est accessible à tous les joueurs et joueuses. D'ailleurs, si vous vous interrogez à propos des heures de lancement et de fin pour la bêta de MW4, sachez que nous vous les précisons dans un article dédié.

À lire également Bêta Modern Warfare 4 : Dates et heures en France

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.