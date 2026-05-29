Modern Warfare 4 promet des skins et collaborations authentiques

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 mai 2026 à 14h30
Infinity Ward et Activision ont, récemment, déclaré que les skins et collaborations de Call of Duty: Modern Warfare 4 seront authentiques.
Modern Warfare 4 promet des skins et collaborations authentiques

Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Infinity Ward et Activision ont révélé, le 28 mai dernier, leur tout nouvel opus Call of Duty, soit Call of Duty: Modern Warfare 4. Depuis l'annonce officielle, plusieurs informations ont été dévoilées. D'ailleurs, Infinity Ward et Activision ont indiqué que Modern Warfare 4 aura le droit à des skins et collaborations authentiques.

Des cosmétiques et collaborations authentiques pour Modern Warfare 4

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En effet, très peu de temps après la révélation de Call of Duty: Modern Warfare 4, Infinity Ward a parlé de la direction prévue en ce qui concerne les cosmétiques et collaborations à venir sur le titre. Ainsi, l'équipe en charge explique que « chaque aspect de Modern Warfare 4 est ancré dans le récit du jeu ». Dès lors, les éléments cosmétiques et collaborations suivront cette approche : 

Chaque aspect de Modern Warfare 4 est ancré dans le récit du jeu. Chaque fonctionnalité, chaque décision doit sembler authentique par rapport à ce qu'est Modern Warfare, et cela inclut les cosmétiques et les collaborations. Nous nous engageons à le maintenir ancré dans la réalité et transparent, et nous souhaitons avoir votre avis sur ce que vous aimeriez voir dans notre jeu.

Une nouvelle qui devrait ravir les joueurs et les joueuses, et qui montre que le studio est à l'écoute de la communauté.

Un changement à la suite des retours et critiques

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Par le passé, la franchise Call of Duty, à travers ses derniers jeux, a accueilli de multiples crossovers (Fallout, The Walking Dead, etc.). Cependant, certains d'entre eux n'ont pas fait l'unanimité auprès de la communauté, car ces collaborations ne collaient pas à l'univers Call of Duty. Un point qui vaut aussi pour les éléments cosmétiques implantés. De ce fait, il semblerait qu'Infinity Ward et Activision aient bien pris connaissance des retours de la communauté et souhaitent faire mieux à ce sujet pour Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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