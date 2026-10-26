Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les commandants

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 octobre 2026 à 17h19
Nous vous dévoilons l'emplacement de tous les commandants à retrouver dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les commandants

Au cours d'une partie dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses peuvent tomber nez-à-nez avec des lieutenants, mais aussi des commandants. Proposant un défi de taille, ces différents boss sont importants mais réellement coriaces. Il se peut, toutefois, que vous désiriez vous attaquer aux commandants, mais que vous ne sachiez pas où les trouver.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous dévoilons l'emplacement des commandants du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, tout en vous précisant en quoi ces boss sont importants pour la suite de votre aventure.

Emplacement des commandants du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4

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Au moment où nous écrivons ces lignes, c'est-à-dire quelques jours après la sortie du titre, le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 propose 3 commandants (ce chiffre risque d'évoluer avec les prochaines mises à jour et saisons). Normalement, si vous vous approchez de l'un d'entre eux, le jeu vous annoncera qu'un commandant n'est pas loin de votre position.

Toutefois, si vous désirez gagner du temps, voici l'emplacement de tous les commandants du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 (pour certains, il y a plusieurs endroits, comme vous pourrez le constater) : 

Commandant du mode DMZ de Modern Warfare 4 Emplacement(s) dudit commandant
Colossus - Chan-san Air Base (durant l'Opération Citadelle de fer)
- Village de Cheongu
- Songdo Wharf
Marauder de la Mort/Death Stalker - Nurigo Mall
- Quartier général DBN
Tank - Emplacement aléatoire : le Tank arpente la carte. Vérifiez donc les routes principales.

Maintenant que vous connaissez la position de chaque commandant du mode DMZ de Modern Warfare 4, vous pouvez aller les affronter.

Quelle est l'utilité des commandants dans le mode DMZ de Modern Warfare 4 ?

Éliminer les commandants dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 est important car ces boss laissent tomber des ressources utiles au moment de leur mort. Ainsi, pour progresser en DMZ, il est nécessaire de s'y intéresser et de les rechercher afin de les abattre. Pour autant, et comme dit précédemment, cela ne sera pas chose aisée, car ce sont des ennemis aussi coriaces que redoutables. De ce fait, assurez-vous donc de vous déployer avec un bon attirail de base, mais aussi d'avoir de bonnes armes et pas mal de munitions. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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