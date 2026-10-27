Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les lieutenants

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 octobre 2026 à 10h52
Si vous êtes à la recherche des lieutenants dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que nous vous précisons leur emplacement.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les lieutenants

Durant leurs parties dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de rencontrer différents boss, c'est-à-dire des commandants, mais aussi des lieutenants. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'ennemis majeurs plutôt coriaces, qui donnent des récompenses à leur mort. Il se peut, de ce fait, que vous désiriez éliminer tous les lieutenants, mais que vous ne sachiez pas où les trouver.

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Nous vous dévoilons l'emplacement de tous les commandants à retrouver dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Dès lors, dans ce qui suit, nous vous précisons l'emplacement de tous les lieutenants dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, tout en vous indiquant comment révéler leur position exacte sur la carte.

Emplacement de tous les lieutenants dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4

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À l'heure où nous écrivons ces lignes, la communauté peut éliminer 10 lieutenants, au total, dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. À leur mort, les lieutenants laissent tomber des récompenses plutôt intéressantes, notamment des ressources utiles, des clés ou encore des plans et des armes. Il est donc relativement intéressant de s'intéresser à ces boss. Ainsi, et afin de faciliter vos recherches, nous vous indiquons l'emplacement de chaque lieutenant disponible dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Lieutenant du mode DMZ de Modern Warfare 4 Emplacement dudit lieutenant
Gorani À Mujin Pass
The Chimist Dans la zone nucléaire Hanuel
Jin-Tae Au Casino Heaven Lucky
The Doctor À l'Hôpital général Mirae (durant l'Opération Critical Extraction)
Bale Au Re-Education Center
Iskra  À Cheonwang Peak
Scavenger Pas d'emplacement précis, mais près d'Opérateurs morts
Roze Au quartier général DBN
Jang-Ui À Netshin Tech Complex
Warden À la Citadelle

Vous connaissez à présent l'emplacement de tous les lieutenants disponibles dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. Il ne vous reste plus qu'à les affronter pour obtenir leurs récompenses. Par ailleurs, si vous avez du mal à les trouver, voici une astuce qui vous permettra de révéler leur position.

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Comment révéler la position des lieutenants dans le mode DMZ de Modern Warfare 4 ?

L'un des méthodes les plus simples pour révéler la position des lieutenants au cours d'une partie dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 est d'activer une tour bien spécifique : traque de lieutenants. Ces éléments sont inscrits sur votre carte (icône sur l'image ci-dessous). En l'activant, vous verrez un nouveau marqueur sur votre carte, qui vous dévoile l'emplacement du lieutenant le plus proche de vous. N'hésitez donc pas à en faire usage, si vous désirez gagner du temps lors de votre traque des lieutenants dans le mode DMZ de Modern Warfare 4.

call-of-duty-modern-warfare-4-dmz-tour-lieutenant

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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