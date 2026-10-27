Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les lieutenants

Durant leurs parties dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de rencontrer différents boss, c'est-à-dire des commandants, mais aussi des lieutenants. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'ennemis majeurs plutôt coriaces, qui donnent des récompenses à leur mort. Il se peut, de ce fait, que vous désiriez éliminer tous les lieutenants, mais que vous ne sachiez pas où les trouver.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les commandants
Nous vous dévoilons l'emplacement de tous les commandants à retrouver dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.
Dès lors, dans ce qui suit, nous vous précisons l'emplacement de tous les lieutenants dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, tout en vous indiquant comment révéler leur position exacte sur la carte.
Emplacement de tous les lieutenants dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4
À l'heure où nous écrivons ces lignes, la communauté peut éliminer 10 lieutenants, au total, dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. À leur mort, les lieutenants laissent tomber des récompenses plutôt intéressantes, notamment des ressources utiles, des clés ou encore des plans et des armes. Il est donc relativement intéressant de s'intéresser à ces boss. Ainsi, et afin de faciliter vos recherches, nous vous indiquons l'emplacement de chaque lieutenant disponible dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.
|Lieutenant du mode DMZ de Modern Warfare 4
|Emplacement dudit lieutenant
|Gorani
|À Mujin Pass
|The Chimist
|Dans la zone nucléaire Hanuel
|Jin-Tae
|Au Casino Heaven Lucky
|The Doctor
|À l'Hôpital général Mirae (durant l'Opération Critical Extraction)
|Bale
|Au Re-Education Center
|Iskra
|À Cheonwang Peak
|Scavenger
|Pas d'emplacement précis, mais près d'Opérateurs morts
|Roze
|Au quartier général DBN
|Jang-Ui
|À Netshin Tech Complex
|Warden
|À la Citadelle
Vous connaissez à présent l'emplacement de tous les lieutenants disponibles dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. Il ne vous reste plus qu'à les affronter pour obtenir leurs récompenses. Par ailleurs, si vous avez du mal à les trouver, voici une astuce qui vous permettra de révéler leur position.
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Comment révéler la position des lieutenants dans le mode DMZ de Modern Warfare 4 ?
L'un des méthodes les plus simples pour révéler la position des lieutenants au cours d'une partie dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 est d'activer une tour bien spécifique : traque de lieutenants. Ces éléments sont inscrits sur votre carte (icône sur l'image ci-dessous). En l'activant, vous verrez un nouveau marqueur sur votre carte, qui vous dévoile l'emplacement du lieutenant le plus proche de vous. N'hésitez donc pas à en faire usage, si vous désirez gagner du temps lors de votre traque des lieutenants dans le mode DMZ de Modern Warfare 4.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
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