Grâce à Call of Duty: Modern Warfare 4, la licence franchit un nouveau cap majeur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 octobre 2026 à 11h30
Nouveau titre de la franchise, Call of Duty: Modern Warfare 4 ajoute une pierre importante à l'édifice créé il y a 23 ans. Son lancement a permis à la licence de dépasser un nouveau seuil de revenus cumulés.
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Grâce à Call of Duty: Modern Warfare 4, la licence franchit un nouveau cap majeur

Depuis le 23 octobre 2026, les joueurs et joueuses peuvent découvrir le 23e opus de la saga Call of Duty. Call of Duty: Modern Warfare 4 propose une aventure solo inédite aux côtés du capitaine Price, de nouveaux modes de jeu multijoueur et de grands classiques appréciés de la communauté, le retour du mode DMZ et bien plus encore. 

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En règle générale, le lancement d'un nouvel opus est très attendu par la communauté, d'autant que les avis sont plutôt positifs pour cette nouvelle entrée. Mais Call of Duty: Modern Warfare 4 montre que le succès est toujours au rendez-vous car grâce à lui, la licence a dépassé le cap des 40 milliards de dollars de recettes cumulées

« L'un des jeux Call of Duty les plus acclamés de ses 24 ans d'histoire » d'après Asha Sharma

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Cette révélation a été faite par Asha Sharma, directrice de Xbox. Sachant qu'Activision est un studio rattaché à la firme à la croix verte, le message n'est pas étonnant. La directrice a partagé la nouvelle sur son compte X accompagnée d'une image réunissant certaines des notes amassées par le dernier-né de la saga dans la presse. 

Dans cette publication, elle salue notamment « L'un des jeux Call of Duty les plus acclamés de ses 24 ans d'histoire. Une étape incroyable. Félicitations à l'équipe d'Activision. Et aux joueurs, merci de nous accompagner. »

Une belle performance pour la franchise, même si elle est comparée à un autre mastodonte du jeu vidéo

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L'arrivée d'un nouveau Call of Duty est l'un des rendez-vous de l'automne. Mais en 2026, cette tradition est chamboulée par le lancement prochain de Grand Theft Auto VI, qui va provoquer un vrai raz-de-marée vidéoludique. Beaucoup se sont donc amusés à comparer les revenus générés par les deux licences et il existe un vrai fossé entre les deux. 

Bien entendu, il est injuste de comparer les revenus générés dans la globalité, car Grand Theft Auto est une franchise bien plus ancienne que Call of Duty, lancée en octobre 2003. De plus, les deux jeux proposent des univers et des gameplay très différents. Mais à titre de comparaison, GTA 5 a généré à lui seul plus de 10 milliards de dollars en 13 ans.

Même s'ils ne jouent pas forcément dans la même cour, les deux licences se sont imposées comme les plus populaires du jeu vidéo et cela ne semble pas prêt de s'arrêter.

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Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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