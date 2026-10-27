Call of Duty: Modern Warfare 4 Respec : Est-il possible de réinitialiser ses traits dans le mode DMZ ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 octobre 2026 à 11h56
Certains joueurs et joueuses se demandent si le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 possède une fonctionnalité permettant de réinitialiser (respec) les traits des Opérateurs.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 Respec : Est-il possible de réinitialiser ses traits dans le mode DMZ ?

Les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Modern Warfare 4, et plus précisément celles et ceux évoluant sur le mode DMZ, peuvent débloquer des traits pour leurs Opérateurs. Ces traits, qui sont répartis dans trois arbres distincts (Guerrier, Éclaireur, Survivaliste), offrent des bonus plutôt intéressants et peuvent grandement aider à survivre durant une partie. À ce propos, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent s'il est possible de réinitialiser (respec) ses traits dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. Nous vous en disons plus à ce sujet dans ce qui suit.

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Est-il possible de réinitialiser (respec) les traits des Opérateurs dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas possible de réinitialiser (respec) les traits des Opérateurs dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, vous devez veiller à dépenser vos points de traits comme il se doit, car vous ne pourrez pas en changer une fois votre sélection faite. Sur le site officiel de la franchise, nous pouvons lire ces mots : 

Une fois que vous avez choisi un trait, celui-ci est verrouillé et ne peut plus être modifié.

Activision a, d'ailleurs, précisé qu'un Opérateur peut gagner jusqu'à 18 points de traits, au total. C'est, en outre, en améliorant le niveau de la plaque dudit personnage, soit en gagnant de l'expérience, que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer de nouveaux traits : « Gagnez de l'expérience pour augmenter le niveau de votre place. Vous recevrez un point de trait chaque fois que vous débloquerez un nouveau niveau. C'est la clé pour obtenir de nouveaux traits ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est sorti le 23 octobre 2026, est disponible sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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