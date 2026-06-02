Le trailer de Call of Duty: Modern Warfare 4 entre dans l'histoire de la franchise avec ce record

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 juin 2026 à 14h42
Mis en ligne le 28 mai 2026, la bande-annonce de Call of Duty: Modern Warfare 4 a déjà enregistré un nombre record de vues, preuve que le public avait hâte de retrouver la franchise.
Le trailer de Call of Duty: Modern Warfare 4 entre dans l'histoire de la franchise avec ce record

L'année 2026 sera marquée par le retour de la saga Modern Warfare. Le 28 mai 2026, Activision a mis en ligne sur la chaîne YouTube de Call of Duty le premier trailer de Call of Duty: Modern Warfare 4. Il n'aura d'ailleurs pas fallu longtemps à ce trailer pour marquer l'histoire de la franchise en devenant la vidéo la plus vue de la chaîne, seulement 3 jours après sa publication. 

56 215 718 vues pour le trailer de Call of Duty: Modern Warfare 4

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À l'heure où ces lignes sont rédigées, le trailer en question comptabilise plus de 56 millions de vues. Si ces chiffres sont encore loin de certains titans comme les 280 millions de vues du premier trailer de Grand Theft Auto VI, ils restent impressionnants. En comparaison, le trailer de gameplay de Call of Duty: Black Ops 7, deuxième vidéo la plus vue de la chaîne, a généré 49 millions de vues. 

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Si ces chiffres impressionnent, ils sont aussi révélateurs de l'engouement de la communauté pour la franchise Modern Warfare. Cependant, certains pensent qu'Activision aurait utilisé des bots pour augmenter de manière artificielle le nombre de vues de la vidéo.

Les trailers des derniers jeux de la licence Call of Duty n'ont pas reçu le meilleur des accueils de la communauté. De fait, beaucoup pensent que les chiffres ont été trafiqués, mais il ne s'agit là que de spéculations. 

Une très belle performance entre deux autres grands noms du jeu vidéo

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Alors que les compteurs continuent de grimper, cette bande-annonce de Call of Duty: Modern Warfare 4 se place entre deux autres titres cultes en termes de vues : Battlefield 1 et Pokémon GO. Désormais, la balle est dans le camp d'Infinity Ward et d'Activision car beaucoup espèrent que ce nouveau jeu offrira une expérience digne de ses ainés. 

Rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4 sera disponible à partir du 23 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Ismanu (invité) Le 03/06/2026 à 11:43

C'est quoi le record ? Records de bugs cumulés et non corrigés depuis trois ans ? Ou le record d " je m'en fou des gens qui jouent a notre jeu tout buggé" ?
Voir par expérience : " ils ont encore sorti un jeu non terminé et pleins de bugs ?"