Modern Warfare 4 officialisé avec une date de sortie et un moteur inédit

Le secret le moins bien gardé d'Activision est enfin confirmé. Call of Duty: Modern Warfare 4 vient d'être officialisé avec une date de sortie fixée à l'automne 2026. Ce nouvel opus promet de plonger les joueurs dans un conflit mondial particulièrement sombre et politiquement instable sur la péninsule coréenne.

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de la célèbre licence de tir à la première personne. Activision vient tout juste de lever le voile sur Call of Duty: Modern Warfare 4, confirmant ainsi les très nombreuses rumeurs qui circulaient ces derniers mois. Développé par le talentueux studio Infinity Ward, ce nouvel épisode d'envergure s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus sombres et des plus matures de toute l'histoire de la franchise, délaissant les conflits purement fictifs habituels pour s'ancrer profondément dans une réalité géopolitique brûlante et particulièrement instable.

Une guerre totale sur la péninsule coréenne

Le scénario principal de Modern Warfare 4 prend place au cœur d'une escalade militaire dramatique et sans précédent. Une invasion à grande échelle de la Corée du Sud menace de déstabiliser l'ensemble de l'équilibre mondial. Les équipes d'Infinity Ward promettent une approche beaucoup plus authentique et viscérale, mettant fortement l'accent sur les tensions politiques internationales, les opérations clandestines à haut risque et les répercussions désastreuses d'une guerre globale.

La campagne solo adoptera une narration à plusieurs voix, permettant aux joueurs de vivre le conflit sous différents angles et perspectives. Les utilisateurs incarneront notamment le soldat Park, un jeune conscrit sud-coréen violemment plongé pour la toute première fois dans l'horreur absolue des combats urbains. Le studio de développement décrit son évolution comme un parcours initiatique profondément marquant pour le joueur.

Le retour inattendu du Capitaine Price

Figure emblématique et indissociable de la saga, le célèbre Capitaine Price reprend du service, mais dans une posture radicalement différente de ce que les fans connaissent. Loin de la légendaire Task Force 141, Price décide de former une alliance rebelle inédite et d'opérer totalement en marge des voies gouvernementales officielles, alors que la crise militaire menace d'embraser la planète entière.













Cette traque mondiale effrénée ne se limitera d'ailleurs pas aux seules frontières asiatiques. La campagne scénarisée transportera les joueurs dans des lieux iconiques et variés tels que les rues de New York, la capitale française Paris, ou encore la mégalopole de Mumbai. Le gameplay s'annonce particulièrement riche, alternant habilement entre des séquences éprouvantes de guerre de tranchées, des combats rapprochés d'une rare intensité, des courses-poursuites spectaculaires à grande vitesse et les célèbres raids nocturnes furtifs des forces spéciales britanniques.

Un bond technologique majeur pour la licence

Au-delà de son ambition narrative évidente, Modern Warfare 4 se positionne clairement comme une véritable révolution technique pour la série d'Activision. Infinity Ward précise avec fierté que le titre a été pensé et développé exclusivement pour les machines de la génération actuelle, abandonnant définitivement les anciennes consoles pour repousser les limites de l'immersion, de l'échelle des environnements et de la fidélité visuelle globale.

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Le mode multijoueur compétitif bénéficiera également de cette refonte technique impressionnante, avec des ajustements de gameplay très attendus par la communauté des joueurs professionnels et amateurs. Les développeurs annoncent notamment la suppression définitive de la dispersion aléatoire des tirs, de nouvelles options de réglage du champ de vision et des mécaniques de mouvements entièrement repensées pour offrir davantage de fluidité manette en main. Enfin, le très apprécié mode DMZ fera son grand retour, présenté par l'éditeur américain comme l'expérience d'extraction ultime et définitive de la franchise.

Call of Duty: Modern Warfare 4 sera officiellement disponible le 23 octobre 2026 sur les consoles PlayStation 5, Xbox Series, PC, ainsi que sur la Nintendo Switch 2.