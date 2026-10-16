Call of Duty: Modern Warfare 4 perpétue une tradition qui frustre de nombreux joueurs

À quelques jours de sa sortie, une fuite révèle l'une des caractéristiques de Call of Duty: Modern Warfare 4. Mais celle-ci pourrait bien agacer certains joueurs car elle est devenu récurrente au fil des opus.

Il sera disponible dans une semaine à peine, mais Call of Duty: Modern Warfare 4 est encore victime de fuites et de leaks. La dernière en date a été partagée le 13 octobre 2026 sur le compte X de PlayStation Game Size. Celle-ci révèle notamment l'espace nécessaire pour télécharger le jeu et le nombre de succès / trophées disponibles.

18 trophées dans la campagne Solo de Call of Duty: Modern Warfare 4, mais...

La fuite indique que Call of Duty: Modern Warfare 4 proposerait 18 trophées différents dans sa campagne Solo, à savoir 10 trophées Argent et 8 trophées Or. Si l'absence de trophées de bronze est relayée au second plan, les internautes ont rapidement noté qu'il n'y avait pas de trophée de platine. Mais ce détail ne va pas surprendre les fidèles de la franchise car depuis plusieurs opus déjà, le trophée le plus difficile à obtenir est aux abonnés absents dans l'univers de Call of Duty.

Call of Duty®: Modern Warfare® 4 18 Campaign Trophies, 8 Gold and 10 Silver No Trophies for MP/DMZ yet, and No Platinum as expected https://t.co/qsfKiS5QqI — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 13, 2026

Étant donné que l'information vient d'une fuite, il faut la considérer comme une rumeur à l'heure actuelle. Nous vous recommandons d'attendre la sortie du jeu et le partage de la liste officielle des trophées. D'ailleurs, il faut noter que cette liste ne comprend que les récompenses de la campagne solo et non celles des autres modes de jeu du titre.

Un problème frustrant provoqué par l'application Call of Duty HQ

Si elle est vraie, l'information va frustrer les complétistes, ces joueurs qui aiment obtenir les trophées de platine de tous les jeux disponibles sur PS5. Cependant, une raison pourrait expliquer l'absence de ce trophée si convoité et pour cela, il faut regarder du côté de l'application Call of Duty HQ.

Celle-ci agit comme un lanceur et regroupe dans une même application plusieurs jeux de la franchise. Or, dans Call of Duty HQ, l'opus Modern Warfare 4 est considéré comme un contenu additionnel et non comme un jeu à part entière. Il ne peut donc pas avoir de trophée de platine car il est vu comme un simple DLC. Toutefois, le problème pourrait être corrigé après le lancement du jeu et un trophée de platine pourrait être ajouté dans quelques semaines.

En attendant la confirmation de cette information, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4 sera disponible dès le 23 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.