Call of Duty: Modern Warfare 4 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 octobre 2026 à 11h45
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Call of Duty: Modern Warfare 4 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Call of Duty: Modern Warfare 4 est-il dans le Game Pass ?

Devant débarquer à la fin du mois d'octobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 est, comme tous les opus de la franchise, très attendu par la communauté. D'ailleurs, et comme toujours, plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à son sujet et se posent la question de la disponibilité de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans le Game Pass. Nous vous partageons la réponse dans ce qui suit.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : Activision a précisé que Call of Duty: Modern Warfare 4 ne se rendra pas disponible dans le Game Pass, à son lancement. La firme a, effectivement, indiqué que les joueurs et les joueuses qui veulent y jouer à sa sortie doivent, dès lors, l'acheter : 

Modern Warfare 4 sortira en tant que titre autonome. Pour y jouer dès sa sortie, les joueurs devront l'acheter séparément ; il ne sera pas inclus dans le Game Pass avant les fêtes de fin d'année 2027.

Or, et comme vous l'aurez compris avec la déclaration d'Activision ci-dessus, Call of Duty: Modern Warfare 4 entrera dans le catalogue du Game Pass à l'avenir, soit « avant les fêtes de fin d'année 2027 ». Cette fenêtre est plutôt vague, mais aucune information plus précise n'a été partagée à ce jour. Évidemment, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

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Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Modern Warfare 4 sort le 23 octobre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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