Call of Duty: Modern Warfare 4 : Patch du 28 octobre, les détails

Nouveau correctif pour Call of Duty: Modern Warfare 4, qui ajuste cette fois quelques armes, en plus de résoudre des soucis sur les différents modes. Vous pouvez retrouver le patch notes dans notre article.

Quelques jours après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, Infinity Ward publie une nouvelle petite mise à jour, visant à corriger différents soucis, mais aussi ajuster certaines armes, sans trop modifier la méta, mais pour rendre leur utilisation plus logique, en augmentant notamment certains types de dégâts.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour du 28 octobre de Modern Warfare 4 ci-dessous.

Patch 28 octobre MW4 GÉNÉRAL DÉPLACEMENT Nous avons connaissance d'un exploit de déplacement où le joueur peut immédiatement plonger après un saut en sprint pour obtenir un boost de vitesse. Pour atténuer cela à court terme, nous avons réduit la vitesse de la plongée de 23 %. Nous travaillons sur une solution à long terme pour corriger entièrement cet exploit d'une manière qui n'impactera pas la vitesse de la plongée. Nous en partagerons davantage dans une future mise à jour. INTERFACE / EXPÉRIENCE UTILISATEUR Correction d'un problème où les compteurs de progression étaient manquants dans les conditions de déverrouillage des camouflages et camouflages spéciaux pour plusieurs catégories d'armes.

Correction d'un problème où le camouflage Fungal Grid n'était pas visible dans le menu de sélection des camouflages.

Correction d'un problème où, en partie, le menu des camouflages suivis et presque terminés ne suivait pas automatiquement le défi de camouflage suivant après avoir déverrouillé un camouflage.

Correction de l'affichage des camouflages militaires comme verrouillés après que le joueur a passé le prestige de l'arme.

Correction d'un problème où le passage de prestige depuis la base avancée de la DMZ ne réinitialisait pas correctement les classes du multijoueur.

Correction d'un problème où les conditions de déverrouillage des cartes de visite pouvaient chevaucher la barre de progression.

Correction d'un problème où les séries d'éliminations Crossfire et Argonaut affichaient des icônes incorrectes dans le fil d'éliminations du multijoueur.

Correction d'un problème sur PC où les joueurs ne pouvaient pas cliquer et faire glisser la barre de défilement dans le menu des cartes de visite suivies et presque terminées.

Correction d'un problème où le retrait d'un accessoire d'un plan d'arme puis son re-rajout ne restauraient pas son visuel unique tout en restant dans le menu. MULTIJOUEUR Notre première passe globale d'équilibrage des armes est axée sur la normalisation des dégâts selon la zone d'impact pour un temps pour tuer plus cohérent et des améliorations générales des performances des pistolets-mitrailleurs. Modifié pour plus de clarté : Comme mentionné ci-dessus, la normalisation des zones d'impact était un objectif de cette mise à jour. Ces changements visent principalement les multiplicateurs de dégâts sur les membres supérieurs pour les pistolets-mitrailleurs. Ajustements des fusils d'assaut Han 86 Portée des dégâts maximum augmentée de 1 120 à 1 200.

Multiplicateur de dégâts au cou réduit de 1,1x à 1x.

Multiplicateur de dégâts au haut du torse réduit de 1,1x à 1x. Kastov 762 Portée des dégâts maximum augmentée de 950 à 1 050. M4 Portée des dégâts maximum augmentée de 990 à 1 020. ODEN Multiplicateur de dégâts au cou réduit de 1,2x à 1,1x.

Multiplicateur de dégâts au haut du torse réduit de 1,2x à 1,1x.

Multiplicateur de dégâts au bas du torse réduit de 1,1x à 1x. Ajustements des mitraillettes ISO Nightshade Multiplicateurs de dégâts aux avant-bras, aux bras et aux mains augmentés de 0,95x à 1x, des deux côtés. PPSh-41 Temps de visée (ADS) réduit de 300 à 280 ms.

Vitesse de déplacement en visée augmentée de 2,75 à 2,78 m/s.

Vitesse de déplacement accroupi augmentée de 2,17 à 2,19 m/s.

Vitesse de déplacement en tir au jugé augmentée de 4,19 à 4,2 m/s.

Vitesse de déplacement augmentée de 4,66 à 4,7 m/s.

Vitesse de sprint augmentée de 6,18 à 6,21 m/s.

Multiplicateurs de dégâts aux avant-bras, aux bras et aux mains augmentés de 0,95x à 1x, des deux côtés. VEL 46 Multiplicateurs de dégâts aux avant-bras, aux bras et aux mains augmentés de 0,95x à 1x, des deux côtés. Wz.55 Striga Portée des dégâts maximum augmentée de 440 à 470.

Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 825 à 840.

Multiplicateurs de dégâts aux avant-bras, aux bras et aux mains augmentés de 0,95x à 1x, des deux côtés. X-58 Nyx Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,25x à 1,3x.

Multiplicateurs de dégâts aux avant-bras, aux bras et aux mains augmentés de 0,95x à 1x, des deux côtés. Ajustements des mitrailleuses APOC-338 Dégâts intermédiaires 1 réduits de 38 à 37.

Portée des dégâts intermédiaires 1 réduite de 1 980 à 1 900.

Dégâts minimum réduits de 35 à 33. FiNN LMG Portée des dégâts intermédiaires 1 réduite de 1 720 à 1 620.

Multiplicateur de dégâts au haut des bras réduit de 1,1x à 1x, des deux côtés. Ajustements des fusils à pompe Warlord Avec les munitions 12G Slug Rounds, la portée des dégâts intermédiaires 2 est réduite de 900 à 810. CORRECTIONS DE BUGS Correction d'un problème visuel où le percuteur du Mosin-Nagant pouvait apparaître dans une position incorrecte après le tir de la dernière cartouche.

Correction d'un problème où subir des dégâts n'interrompait pas la régénération de santé de l'atout Survolté.

Nous avons remarqué un problème où Survolté continuait de régénérer la santé même après avoir subi des dégâts. Cela rendait les joueurs plus résistants que prévu. Les dégâts interrompront désormais correctement Survolté.

Nous avons remarqué un problème où Survolté continuait de régénérer la santé même après avoir subi des dégâts. Cela rendait les joueurs plus résistants que prévu. Les dégâts interrompront désormais correctement Survolté. Résolution d'un exploit impliquant le bouclier antiémeute entrant dans des zones hors limites.

Amélioration de la visibilité des drones sur Sentry.

Correction d'un problème où certaines éliminations au corps à corps, exécutions par derrière et neutralisations ne se compabilisaient pas correctement pour certains défis.

Augmentation de la limite de portée maximale pour la comptabilisation des défis à bout portant.

Diminution de la limite de portée minimale pour la comptabilisation des défis de tir de loin.

Correction d'un problème où les joueurs apparaissaient de manière incorrecte en tant que Reece lors du chargement dans le mode Jeu d'armes, quel que soit leur opérateur sélectionné.

Mise à jour de l'icône de marqueur de touche de l'atout Survolté. DMZ L'intention pour Possum est de donner une seconde chance à un opérateur de haut niveau. Dans sa version actuelle, Possum était utilisé comme une mécanique de combat au lieu d'une mécanique de survie. Ces ajustements sont destinés à empêcher les joueurs de retourner immédiatement dans le combat qu'ils viennent de perdre. Nous observerons l'utilisation de Possum avec ce changement pour voir s'il a l'effet désiré. Nous avons ajusté le trait Possum pour que vous soyez désormais incapable d'activer Possum tant que l'équipe qui vous a tué est à proximité ou avant que 4 minutes ne se soient écoulées. Cette portée et cette durée pourront être ajustées à l'avenir. CORRECTIONS DE BUGS Résolution d'un bug où Possum pouvait réanimer des joueurs qui avaient déjà abandonné leur opérateur, ce qui les plaçait dans un état injouable.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient faire face à un écran noir après l'élimination de toute leur escouade lorsqu'un coéquipier avait l'atout Possum équipé.

Correction d'un problème où l'utilisation de l'imprimante 3D pour ajouter des objets au sac à dos pendant le déploiement pouvait amener les joueurs à se déployer dans la DMZ sans leurs armes ou équipement de classe gratuite.

Fermeture de plusieurs exploits dans la DMZ.

Correction d'un problème où les armes pouvaient tomber involontairement lors de leur déplacement de l'emplacement d'arme principale vers le sac à dos.

Correction d'un problème où les joueurs ne recevaient pas la récompense de gilet pare-balles à 3 plaques en atteignant le niveau 37 de la DMZ.

Correction d'un problème où les armes pouvaient disparaître après avoir alterné de manière répétée entre les emplacements d'armes lors de l'utilisation d'un sac à dos avec rangement d'arme.

Correction d'un problème où la carte d'accès à la base aérienne ne pouvait pas être améliorée pendant une mission de story si elle était stockée dans l'emplacement sécurisé.

Correction d'un problème où les objets de mission d'ordre marqués automatiquement pouvaient perdre leurs marqueurs de signalement après que les joueurs ont signalé un conteneur de butin. PROBLÈMES CONNUS Nous avons connaissance d'un problème où le défi de camouflage Platine du Patriot XMR ne se comptabilise pas correctement dans l'interface. Le défi peut toujours être terminé et progresser bien qu'il ne s'affiche pas avec précision. Nous travaillons sur un correctif.

Nous enquêtons sur certains défis de cartes de visite qui ne se comptabilisent pas comme prévu.

Nous avons connaissance d'un problème avec la logique de sélection de la meilleure action dans les modes multijoueur.

Les joueurs qui entrent dans le prestige classique via les menus DMZ au lieu des menus multijoueur sont incapables de créer de nouvelles classes multijoueur tant que les classes multijoueur précédemment créées avec des objets de classe re-verrouillés ne sont pas supprimées.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui des meilleures armes, mais aussi celui des meilleurs atouts à équiper.