Call of Duty: Modern Warfare 4 n'est pas intimidé par la concurrence de Grand Theft Auto VI

La sortie de Grand Theft Auto VI a forcé de nombreux éditeurs à décaler le lancement de leurs titres de fin d'année. Mais cela n'affecte pas Call of Duty: Modern Warfare 4 car le jeu n'est pas associé à une pression supplémentaire.

Ce n'est plus un secret : le mois de novembre 2026 appartient désormais à Grand Theft Auto VI. Si quelques sorties sont prévues lors des derniers mois de l'année, le mastodonte de Rockstar Games occupe tous les esprits (au point de provoquer des vagues de congés) et effraie éditeurs comme développeurs.

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Depuis la confirmation de sa date de sortie, les autres jeux ont avancé leurs débuts à septembre 2026 ou décalé leur lancement à février 2027. Mais un nom se démarque au milieu de cette agitation : Call of Duty: Modern Warfare 4. Le titre développé par Infinity Ward sera lancé un mois avant GTA 6. Toutefois, son co-directeur Mark Grigsby n'a pas peur du titan aux millions de précommandes.

GTA 6 VS Call of Duty: Modern Warfare 4 : un match qui n'effraie pas le co-directeur d'Infinity Ward

C'est ce qu'il a révélé dans un entretien accordé à Destructoid. Il explique qu'il a toujours ressenti une forme de pression à chaque fois qu'il lance un nouveau jeu sur le marché car « C'est une pression énorme que de devoir faire preuve d'assez de créativité pour divertir le grand public » . Mais il révèle qu'il apprécie beaucoup la franchise GTA et qu'il n'a pas peur du lancement du sixième opus car la compétition et les grands noms sont bénéfiques pour l'industrie.

Je suis fan de GTA depuis l'époque des jeux en vue de dessus. J'ai hâte d'y jouer. Si j'en ai peur ? Non… Je pense que c'est sain pour l'industrie d'avoir des mastodontes comme Grand Theft Auto, Call of Duty ou Fortnite — ainsi que tout autre grand studio ou titre majeur — pour tirer le secteur vers le haut… Et puis, c'est un duel direct ; c'est une excellente chose.

Une pression constante, mais l'envie de « proposer un produit de premier ordre »

Bien sûr, Mark Grigsby précise que « la pression reste la pression, mais nous veillons toujours à proposer un produit de premier ordre, d'une qualité exceptionnelle ». Infinity Ward est donc prêt à entrer dans l'arène et à affronter cette fin d'année exceptionnelle, malgré l'arrivée de Grand Theft Auto VI.

Pour l'heure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4 sera disponible à partir du 23 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.