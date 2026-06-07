Le mode DMZ de Modern Warfare 4 s'annonce comme une véritable révolution tactique

Lors du Xbox Games Showcase 2026, Infinity Ward a dévoilé un impressionnant trailer pour le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. Cette nouvelle itération promet une approche tactique inédite dans une zone d'exclusion coréenne, marquant un tournant majeur pour la célèbre franchise de tir.

À l'occasion du Xbox Games Showcase 2026, Infinity Ward a frappé un grand coup en levant le voile sur la nouvelle version du mode DMZ, qui fera son grand retour dans Call of Duty: Modern Warfare 4. À travers une bande-annonce généreuse de plus de cinq minutes, les développeurs ont posé les bases narratives et ludiques de cette expérience PvPvE qui s'annonce plus sombre et exigeante que jamais. Fini les vastes déserts d'Al Mazrah, les joueurs seront cette fois-ci plongés au cœur d'une zone d'exclusion située en Corée, un terrain de jeu inédit qui promet de renouveler l'approche stratégique de ce shooter d'extraction.

Une approche tactique renforcée et ultra immersive

Le concept fondamental reste fidèle à ce qui a fait le succès du mode original. Les escouades devront s'infiltrer dans un monde ouvert hostile, récolter des ressources précieuses et survivre assez longtemps pour s'exfiltrer. Cependant, la grande nouveauté réside dans le rythme et la tension des affrontements. Les images dévoilées mettent en évidence un gameplay nettement plus posé et tactique. Les joueurs prennent le temps d'explorer chaque recoin, conscients que le moindre faux pas peut alerter non seulement les ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle, mais aussi les autres escouades humaines à l'affût du moindre butin.





Infinity Ward semble avoir repensé son moteur de jeu pour accentuer ce sentiment de vulnérabilité. La présentation s'est d'ailleurs distinguée par un choix de réalisation audacieux. Plutôt que d'opter pour la traditionnelle vue à la première personne en jeu, la vidéo adopte la perspective d'une caméra embarquée sur un casque tactique. Ce parti pris visuel renforce considérablement le réalisme et l'angoisse inhérente aux phases d'exploration, tout en soulignant la diversité des environnements coréens et l'impact de leur topographie sur les fusillades.

Le troisième pilier de Modern Warfare 4

« L'expérience DMZ a été repensée pour offrir une tension permanente où chaque décision peut s'avérer fatale pour votre escouade. » Avec cette annonce, Activision confirme que le mode DMZ ne sera pas un simple ajout mineur, mais bien le troisième pilier fondamental de Call of Duty: Modern Warfare 4. Il viendra s'imposer aux côtés de la traditionnelle campagne solo, toujours riche en scènes d'action spectaculaires, et de l'incontournable mode multijoueur classique qui anime la communauté depuis des décennies. Cette volonté d'inscrire durablement l'extraction shooter dans le code génétique de la franchise montre à quel point le genre est devenu incontournable dans le paysage vidéoludique actuel.

DMZ, qui arrivera en tant que mode majeur, sera disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles sortira Call of Duty: Modern Warfare 4, à savoir le PC, la PS5, la Xbox Series, et la Nintendo Switch 2.