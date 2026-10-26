Call of Duty: Modern Warfare 4 : La liste complète des trophées et succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 octobre 2026 à 15h28
Call of Duty: Modern Warfare 4 dispose de plusieurs trophées et succès liés à sa campagne, que les joueurs doivent débloquer pour obtenir le 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 : La liste complète des trophées et succès

Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 propose quelques trophées et succès qui sont directement liés à la campagne. Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % du titre doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Dès lors, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Call of Duty: Modern Warfare 4.

La liste des trophées et succès de Call of Duty: Modern Warfare 4

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Comme dit précédemment, les trophées et succès de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont seulement en lien avec la campagne. Il n'y en a donc pas pour le multijoueur et pour le mode DMZ. Le titre ne dispose pas non plus de trophée Platine. Cependant, afin d'obtenir le 100 % de Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses devront terminer la campagne, mais aussi effectuer des actions bien précises dans certaines missions. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Call of Duty: Modern Warfare 4 (attention, des intitulés pourraient vous spoiler) :

Trophée Action
Tenir la ligne Terminez le jeu dans n'importe quel niveau de difficulté
Ça en valait la peine ? Terminez le jeu en difficulté Réalisme
Tir au pigeon Dans Mayhem, éliminez 10 parachutistes avant qu'ils n'atterrissent
Sûreté enclenchée Dans Laissé-pour-compte, tuez tous les ennemis de la cuisine sans tirer en Commando ou supérieure
Intouchable Éliminez Makarov en difficulté Vétéran ou supérieure sans subir de dégâts dans l'allée
De fonc en comble Dans Obéir aux ordres, trouvez tous les objets de contrebande et lisez toutes les notes
Les mains propres Dans Obéir aux ordres, obtenez la localisation du déserteur sans blesser le moindre civil
L'Express de plomb Dans Mercenaire, éliminez 50 ennemis en vous tenant sur des wagons de train
Déluge de feu Dans Perte de terrain, éliminez 15 ennemis avec 3 salves de mortier consécutives
Vengeance Dans Assassins, éliminez tout le monde après la mort de Shin en difficulté Commando ou supérieure
Pacifiste Terminez Assassins en n'éliminant qu'un seul ennemi
À fond la caisse Dans En territoire ennemi, ouvrez toutes les caisses de ravitaillement jaune
Pillard Réparez tout dans le camp de base
Accueil explosif Dans En territoire ennemi, détruisez tous les véhicules en renfort au lanceur antiaérien avant le déploiement des troupes
Tir longue distance Dans Contre-attaque, tuez les 4 lanceurs de mortier avec un fusil de précision
Inoubliable Dans Évasion, trouvez les plaques d'identification
Nettoyeur de tranchées Dans Retranchés, éliminez 15 ennemis avec un fusil à pompe avant de sécuriser le bâtiment cible
C'est noté Lisez 50 notes

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Et si vous vous questionnez à propos du nombre de missions disponibles dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

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Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est sorti le 23 octobre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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