Call of Duty: Modern Warfare 4 : La liste complète des trophées et succès

Call of Duty: Modern Warfare 4 dispose de plusieurs trophées et succès liés à sa campagne, que les joueurs doivent débloquer pour obtenir le 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 propose quelques trophées et succès qui sont directement liés à la campagne. Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % du titre doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Dès lors, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Call of Duty: Modern Warfare 4.

La liste des trophées et succès de Call of Duty: Modern Warfare 4

Comme dit précédemment, les trophées et succès de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont seulement en lien avec la campagne. Il n'y en a donc pas pour le multijoueur et pour le mode DMZ. Le titre ne dispose pas non plus de trophée Platine. Cependant, afin d'obtenir le 100 % de Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses devront terminer la campagne, mais aussi effectuer des actions bien précises dans certaines missions. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Call of Duty: Modern Warfare 4 (attention, des intitulés pourraient vous spoiler) :

Trophée Action Tenir la ligne Terminez le jeu dans n'importe quel niveau de difficulté Ça en valait la peine ? Terminez le jeu en difficulté Réalisme Tir au pigeon Dans Mayhem, éliminez 10 parachutistes avant qu'ils n'atterrissent Sûreté enclenchée Dans Laissé-pour-compte, tuez tous les ennemis de la cuisine sans tirer en Commando ou supérieure Intouchable Éliminez Makarov en difficulté Vétéran ou supérieure sans subir de dégâts dans l'allée De fonc en comble Dans Obéir aux ordres, trouvez tous les objets de contrebande et lisez toutes les notes Les mains propres Dans Obéir aux ordres, obtenez la localisation du déserteur sans blesser le moindre civil L'Express de plomb Dans Mercenaire, éliminez 50 ennemis en vous tenant sur des wagons de train Déluge de feu Dans Perte de terrain, éliminez 15 ennemis avec 3 salves de mortier consécutives Vengeance Dans Assassins, éliminez tout le monde après la mort de Shin en difficulté Commando ou supérieure Pacifiste Terminez Assassins en n'éliminant qu'un seul ennemi À fond la caisse Dans En territoire ennemi, ouvrez toutes les caisses de ravitaillement jaune Pillard Réparez tout dans le camp de base Accueil explosif Dans En territoire ennemi, détruisez tous les véhicules en renfort au lanceur antiaérien avant le déploiement des troupes Tir longue distance Dans Contre-attaque, tuez les 4 lanceurs de mortier avec un fusil de précision Inoubliable Dans Évasion, trouvez les plaques d'identification Nettoyeur de tranchées Dans Retranchés, éliminez 15 ennemis avec un fusil à pompe avant de sécuriser le bâtiment cible C'est noté Lisez 50 notes

















Et si vous vous questionnez à propos du nombre de missions disponibles dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est sorti le 23 octobre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.