Call of Duty Modern Warfare 4 : Le SBMM est-il présent dans le jeu ?

Comme toujours lorsqu'un nouveau Call of Duty sort, la question du système de recherche de parties se pose à nouveau. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la présence du SBMM et l'absence du matchmaking ouvert au lancement de Modern Warfare 4.

Disponible depuis le 23 octobre, Call of Duty: Modern Warfare 4 permet aux joueurs de se lancer dans ses modes multijoueur, lesquels sont toujours très appréciés. Cependant, ceux qui espèrent retrouver un système d'Open Matchmaking ou un fonctionnement plus classique comme celui de Call of Duty: Black Ops 7 risquent d'être déçus par l'organisation actuelle des salons.

Le SBMM est-il présent dans COD Modern Warfare 4 ?

À l'image de ses récents prédécesseurs, Call of Duty: Modern Warfare 4 intègre le Skill-Based Matchmaking (SBMM) dans l'ensemble de ses modes multijoueur. Ce système vise à regrouper les joueurs de niveau similaire dans les mêmes parties en analysant leurs performances moyennes lors des affrontements récents.

Pour déterminer la composition des salons, l'algorithme prend en compte plusieurs facteurs clés :

Le ratio éliminations/morts et le ratio victoires/défaites (souvent calculés par mode).

Le score par minute et le niveau du joueur.

La qualité de la connexion (ping) et le temps nécessaire pour trouver une partie.

Le nombre de joueurs disponibles dans le salon.

Le rang (uniquement pour le mode Ranked Play).

















Les joueurs constatent régulièrement que ce système crée des parties exigeantes, bien que le matchmaking puisse temporairement vous placer dans des salons plus accessibles en cas de série de défaites. À l'inverse, l'utilisation de méthodes de boosting ou de reverse boosting peut entraîner un placement dans des salons à matchmaking limité, voire un bannissement temporaire ou permanent. À ce jour, aucune sélection réduisant l'impact du niveau de jeu n'est intégrée au titre.

Où se trouve l'Open Matchmaking dans Modern Warfare 4 ?

Au moment du lancement officiel le 23 octobre, l'Open Matchmaking est totalement absent de Modern Warfare 4. Contrairement à Black Ops 7, le jeu ne propose aucune alternative de type matchmaking classique, contraignant les joueurs à composer avec le SBMM par défaut sur toutes les listes de lecture. Même si la fonctionnalité était très appréciée des joueurs.

Bien qu'Infinity Ward ait confirmé avoir testé l'Open Matchmaking lors de la phase de bêta, le studio n'a pas encore confirmé si cette option ferait son retour après le lancement. Concernant l'arrivée du mode Ranked Play, les joueurs peuvent s'attendre à le voir débarquer au cours de la Saison 1, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée pour le moment.