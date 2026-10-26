Call of Duty: Modern Warfare 4 : La campagne est-elle jouable en coopération ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 peut être parcourue avec un ami, et donc si elle propose de la coopération.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Modern Warfare 4 est désormais disponible sur diverses plateformes de jeu. Cet opus développé par Infinity Ward et édité par Activision propose du multijoueur, le mode DMZ, mais aussi une campagne. D'ailleurs, la communauté se demande si la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 est jouable en coopération ou non, et donc s'il est possible de la parcourir avec un ou des amis. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

La campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 est-elle jouable en coopération ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette interrogation est négative : la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 n'est pas jouable en coopération. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les missions de campagne de Modern Warfare 4 ne peuvent donc être parcourues qu'en solo. À titre de comparaison, remarquons que certains précédents jeux de la franchise, comme Black Ops 6 par exemple, n'en proposaient pas non plus.

















En ce qui concerne la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4, il convient de noter que sa durée de vie est plutôt correcte. D'ailleurs, celle-ci, que nous vous partageons dans un article dédié, est un peu plus longue que celle des deux précédents titres de la licence. Bien qu'il ne s'agisse pas de la partie la plus populaire de Call of Duty, de nombreux joueurs et joueuses aiment toujours se plonger, pendant quelques heures, dans ces histoires intenses, qui permettent de s'habituer au gameplay, et ce, avant de lancer des parties en multijoueur ou dans le mode DMZ.

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est sorti le 23 octobre 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.