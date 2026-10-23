Call of Duty: Modern Warfare 4 : Quel est le niveau max (level cap) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2026 à 18h00
Si vous vous questionnez à propos du niveau maximum atteignable sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations relatives au level cap actuel sur le FPS.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 : Quel est le niveau max (level cap) ?

Comme sur beaucoup d'autres jeux, et la plupart des opus Call of Duty, les joueurs et les joueuses gagnent des niveaux en jouant et/ou en effectuant certaines actions bien spécifiques sur Call of Duty: Modern Warfare 4, qui dispose de différents modes. D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se demandent quel est le niveau maximum (level cap) sur Call of Duty: Modern Warfare 4. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ? 

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Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Modern Warfare 4 propose le traditionnel mode multijoueur, mais aussi le mode DMZ. À ce propos, Activision et Infinity Ward ont spécifié que le niveau maximum (level cap) n'est pas le même sur le multijoueur de Modern Warfare 4 que celui lié au mode DMZ : « Dans Modern Warfare 4, DMZ propose un système de progression distinct avec ses propres récompenses de niveau, qui est séparé du système de progression du Multijoueur ». Pour autant, l'XP gagnée en DMZ compte dans la progression globale, mais l'expérience obtenue en multijoueur ou sur le battle royale Warzone n'est pas comptabilisée pour ce premier mode.

Ainsi, sachez que le niveau maximum sur le multijoueur de Modern Warfare 4 est de 55, tandis que le level cap du mode DMZ est de 70. À chaque passage de niveau, les joueurs et les joueuses obtiendront diverses récompenses, selon les dernières informations connues.

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Des détails sur le Prestige dans Call of Duty: Modern Warfare 4

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Après avoir atteint le niveau 55 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses accèdent au Prestige, qui comporte 10 niveaux ainsi que 1 000 niveaux de Maître Prestige. D'ailleurs, pour cet opus, Activision et Infinity Ward ont mis en place deux systèmes : le Prestige classique et le Prestige standard. Les développeurs ont partagé des détails à ce sujet : 

Le Prestige classique offre l'expérience de Prestige traditionnelle, en réinitialisant les déblocages de niveaux et la progression de l'équipement en échange d'un bonus d'EXP de 20 %, d'un jeton de déblocage permanent et de récompenses cosmétiques bonus.

Le Prestige standard permet aux joueurs de recommencer leur progression depuis le niveau 1 tout en conservant tous les déblocages de niveau et le contenu Créer une classe, offrant ainsi un parcours de progression plus flexible.

En outre, le studio de développement précise ceci : « À chaque fois que vous terminez un nouveau niveau de Prestige, vous avez la possibilité de choisir entre la voie classique et la voie normale en atteignant le niveau de Prestige suivant ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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