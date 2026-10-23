Call of Duty: Modern Warfare 4 : Combien de missions sont disponibles dans la campagne ?

Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos du nombre de missions proposées dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Comme vous le savez, Call of Duty: Modern Warfare 4 dispose d'une campagne, qui a, d'ailleurs, été plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses ayant pu la parcourir grâce à l'accès anticipé. Alors que ce nouvel opus est désormais disponible pour tous, certaines personnes au sein de la communauté vont encore découvrir l'histoire de Modern Warfare 4. D'ailleurs, plusieurs personnes se demandent combien de missions sont disponibles dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Nombre de missions dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4

Avoir des informations concernant le nombre total de missions/quêtes du mode histoire d'un jeu est une statistique relativement intéressante. Cette donnée permet, effectivement, de savoir où nous en sommes dans l'aventure principale et, de ce fait, d'avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Ainsi, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.

Dans le cas du nouvel opus Call of Duty, signé Activision et Infinity Ward, sachez que la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 compte 16 missions au total. Au cours de l'histoire, les joueurs et les joueuses se rendront dans différents pays, notamment à New York, ou encore à Paris et à Hajin, pour ne citer que ces trois exemples. Certaines missions de Modern Warfare 4 comportent des collectibles qu'il faudra collecter pour obtenir le trophée/succès adéquat.

Nombre de missions dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 → 16.

Si vous vous questionnez, qui plus est, sur la durée de vie pour la campagne de Modern Warfare 4, sachez que nous vous en parlons plus en détail dans un guide dédié.

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est sorti le 23 octobre 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.