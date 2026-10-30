Call of Duty: Modern Warfare 4 : Le mode de jeu « Possession » pour Halloween vient avec un petit avertissement

Arrivé il y a peu de temps sur Call of Duty: Modern Warfare 4, le mode de jeu Possession, en lien avec Halloween, vient avec une alerte spécifiant un contenu non « MilSim ».

Comme beaucoup d'autres jeux, Call of Duty: Modern Warfare 4 fête également Halloween et s'est, ainsi, doté d'un mode de jeu particulier, baptisé « Possession ». D'ailleurs, le mode « Possession » de Modern Warfare 4 propose du contenu non MilSim.

Call of Duty: Modern Warfare 4 averti pour son mode Possession

En effet, en sélectionnant le mode de jeu « Possession », qui est disponible depuis le 29 octobre dernier, pour une partie multijoueur sur Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses peuvent apercevoir un avertissement/une alerte avec les mots suivants : « Attention : Contenu non MilSim ». Cela signifie que ce mode spécifique ne propose pas un contenu aussi fidèle et aussi réaliste que peut l'être un jeu de « simulation militaire ».

Ce qui n'est pas si étonnant étant donné que le mode « Possession » de Modern Warfare 4 permet aux joueurs de « posséder » les ennemis, c'est-à-dire de se téléporter sur leur position, après les avoir tués, et leur voler leur attirail/loadout. Celui-ci est, donc, spécifiquement conçu pour célébrer Halloween, comme vous l'aurez compris.

Un avertissement préventif important, qui fait suite aux retours

Toutefois, cet avertissement présent sur Call of Duty: Modern Warfare 4 a toute son importance. Par le passé, beaucoup de personnes au sein de la communauté se sont plaintes des skins ajoutés sur les différents opus Call of Duty. Certains d'entre eux ne collaient pas (du tout) avec l'univers Call of Duty et avaient, dès lors, été pointés du doigt par les joueurs. De ce fait, il semblerait qu'Infinity Ward et Activision aient bien entendu ces précédents retours et aient décidé de mettre en place un système d'avertissement préventif pour les contenus pouvant paraître éloignés de l'univers de la franchise.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.