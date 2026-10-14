Call of Duty: Modern Warfare 4 : Il sera possible de s'auto-réanimer en DMZ, mais avec un malus

Infinity Ward a, récemment, partagé des informations sur la réanimation dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Afin de préparer les joueurs et les joueuses à la sortie du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui va pouvoir être approché avec un peu d'avance par certains, Infinity Ward a dévoilé quelques informations complémentaires. D'ailleurs, le studio de développement a évoqué l'auto-réanimation disponible sur le mode DMZ de Modern Warfare 4.

Le mode DMZ de Modern Warfare 4 propose l'auto-réanimation

C'est via une récente session AMA sur Reddit que les développeurs d'Infinity Ward ont parlé de l'auto-réanimation dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, et ce, à la suite d'une question posée par un internaute. Dès lors, Infinity Ward a confirmé la présence de l'auto-réanimation pour chaque joueur. Cependant, se réanimer soi-même en DMZ donnera naissance à un malus plus ou moins important :

Dans DMZ, chaque Opérateur dispose de la capacité « Tourniquet » dès son déploiement. Si un Opérateur est mis hors combat, il peut utiliser cette mécanique pour se relever, mais cela le laisse dans un état blessé. Lorsqu'il est blessé, un Opérateur dispose de 100 points de vie de santé au lieu de 150 et doit utiliser une trousse de secours pour soigner complètement sa blessure et rendre la mécanique à nouveau disponible.

Évidemment, en DMZ, il sera possible de faire usage de certains objets de soin pour regagner des points de santé, en cas de blessure. Toutefois, cela ne rendra pas la mécanique « Tourniquet » à nouveau utilisable : « L'Opérateur peut également utiliser des bandages, des stimulants ou des analgésiques pour remonter temporairement à 150 points de santé. L'effet de ces objets s'estompe, et ce regain de santé temporaire signifie que si l'Opérateur est à nouveau mis hors combat, il ne pourra pas utiliser Tourniquer pour se remettre debout ».

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En outre, Infinity Ward a précisé que des kits d'auto-réanimation pourront être trouvés en DMZ : « Les joueurs peuvent également récupérer et imprimer des kits d'auto-réanimation ». Ces quelques informations indiquent donc que les joueurs auront le droit à une seconde chance, mais que ces derniers devront tout de même faire attention à leurs actions et déplacements durant une partie.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.