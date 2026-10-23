Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Combien de joueurs dans une partie et par escouade ?

Certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos du nombre de joueurs disponibles durant une partie et dans une escouade sur le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Modern Warfare 4 dispose du traditionnel multijoueur, mais aussi d'une campagne et du mode DMZ. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses souhaitent essayer le mode DMZ, qui propose une expérience d'extraction PvPvE, mais se posent différentes questions à son sujet. Ainsi, certains se demandent combien de joueurs sont disponibles dans une partie du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 ainsi que combien de personnes peuvent être dans une même escouade. Deux questions qui trouvent leur réponse dans ce qui suit.

Nombre de joueurs dans une partie et dans une escouade sur le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez qu'une partie dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 inclut 60 joueurs au maximum. Ces derniers sont, comme vous vous en doutez, répartis dans des groupes. Dès lors, 20 escouades de 3 joueurs maximum sont déployés au lancement d'une session dans le mode DMZ de Modern Warfare 4. De ce fait, si vous comptez parcourir ce mode, vous pouvez inviter 2 amis avec vous ou bien vous retrouver avec 2 autres joueurs, si vous préférez y jouer en solo.

Nombre maximal de joueurs dans une partie de DMZ de Modern Warfare 4 → 60

→ 60 Nombre maximal d'escouades dans une partie de DMZ de Modern Warfare 4 → 20

→ 20 Nombre maximal de joueurs dans une escouade dans le mode DMZ de Modern Warfare 4 → 3

Notons, toutefois, qu'il se peut que ces deux limites ne soient pas atteintes à chaque partie. Dès lors, il est probable que vous ne soyez que 2 dans un groupe et que le nombre total de joueurs soit inférieur à 60. Dans tous les cas, vous avez, à présent, toutes les informations nécessaires concernant le nombre de joueurs par partie et par escouade dans le mode DMZ de Modern Warfare 4.

















Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, depuis le 23 octobre 2026.