Call of Duty: Mobile a atteint le cap des 650 millions de téléchargements

La licence Call of Duty est régulièrement sur le devant de la scène vidéoludique. Dernièrement, nous avons appris que C all of Duty: Vanguard n'a pas répondu aux attentes d'Activision , alors que les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Warzone étaient mécontents du Goulag de la Saison 3 . Cette fois-ci, c'est Call of Duty: Mobile qui fait parler de lui, et c'est pour une bonne nouvelle.Récemment, Activision aurait déclaré que, au total. D'ailleurs, le nombre de joueurs actifs sur le jeu « correspondait presque » à celui des autres titres, sur les diverses consoles. À ce sujet, Activision a écrit : « Ce n'est pas une mince affaire compte tenu du succès de l'expérience gratuite, Warzone, sur console et PC ». Et il y a fort à parier que ces chiffres grimperont encore, à l'avenir.Rappelons que la franchise devrait accueillir un tout nouvel opus, en cette fin d'année 2022. Il s'agit dequi a dévoilé, il y a plusieurs jours, son logo. Nous vous en avions parlé dans un article dédié Pour rappel,. De la même manière,, l'expérience battle royale d'Activision, est également disponible gratuitement au téléchargement, sur les différentes plateformes de jeu.