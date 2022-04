Call of Duty: Warzone : Les joueurs sont mécontents du Goulag de la Saison 3

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 71,99 € au lieu de 110 €, soit 35 % de réduction.



Il y a seulement quelques jours, à l'heure où nous écrivons ces lignes, que la Saison 3, nommée « Classified Arms » , est arrivée sur Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone. Les développeurs ont profité de cette saison pour introduire, développé par Toys for Bob, dans le battle royale.Malheureusement,. En effet, l'utilisateur Reddit, yoursound09, a récemment rédigé un post à ce sujet. Il écrit, notamment : « [...] jusqu'à présent, c'est terrible [...] ». Il explique son point de vue en mentionnant le fait que ce nouveau Goulag comporte trop de recoins sombres, permettant aux joueurs d'attendre et de surprendre leur adversaire. Par ailleurs, les sons des bruits de pas, provenant de ceux dans la file d'attente, seraient trop présents. Un aspect qui devrait, prochainement, être corrigé.D'autres utilisateurs ont exprimé leurs sentiments et leurs impressions, en commentant ledit post. Beaucoup d'entre eux ne se disent pas satisfaits. Certains reprochent à cette nouvelle version du Goulag de n'offrir que très peu de lignes de tir, entre autres.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur le store de la plateforme de votre choix pour le télécharger. En revanche, vous pouvez faire quelques économies si vous désirez acheter. Et ce grâce à notre partenaire, Instant Gaming :