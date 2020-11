Call of Duty Mobile : Redemption Codes

Redemption Codes Call of Duty: Mobile

Codes actifs Call of Duty: Mobile

BFNFZCZF5M

BFQGZEBKCAZ97FP

BFOBZDUCLOZ6DBT

BFOEZBAIEPOZF6P

BFOBZBAVHJGZCSK

BFNGZCZ5EM

BFOBZIJOKJZ38KM

BFOFZTCEGNZJWEA

BFQHZBDRPCQZPF9

Codes expirés Call of Duty: Mobile

BGMPZBZWVQ

BFOGZOJKTZAKKA

Comment activer un code sur Call of Duty: Mobile ?

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement des skins, que ce soit pour les armes ou les personnages, pour augmenter vos possibilités de personnalisation. Activision a mis en place cela afin de faire plaisir à la communauté, qui a permis àd'être l'un des jeux mobiles du genre les plus populaires au monde.Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Pour activer un code sur, vous allez devoir vous rendre sur la page spéciale ouverte par Activision pour l'occasion ( ici ). Il vous faudra recopier votre identifiant joueur, appelé UID, lequel est particulièrement long et complexe. C'est pourquoi nous vous conseillons de le copier-coller à partir de votre téléphone sur un support où il vous sera possible de le récupérer via votre ordinateur, ou de le taper une fois et l'enregistrer quelque part à fin de ne pas devoir répéter l'opération à chaque fois. Vous pouvez le trouver dans la partie « profil de joueur » en haut à droite de votre écran (depuis le jeu).Ensuite, vous n'avez qu'à entrer l'un des codes ci-dessus dans la partie « Reedem Code », sans oublier d'entrer le code de vérification. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez utiliser le code pour votre profil, vous n'avez plus qu'à appuyer sur « Confirm ». La récompense sera automatiquement ajoutée à votre inventaire.