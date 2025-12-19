Call of Duty: Mobile : Pourquoi le mode DMZ sera radicalement différent de Warzone ? Les développeurs nous disent tout

Le célèbre mode d'extraction est arrivé sur mobile, mais les développeurs préviennent : ne vous attendez pas à un simple copier-coller de la version console. DMZ: Recon a été entièrement repensé pour s'adapter aux contraintes du jeu sur smartphone, avec une philosophie axée sur la rapidité et l'efficacité comme nous l'expliquent les développeurs dans une interview exclusive.

Une expérience condensée pour le format nomade

Dès le premier jour, nous avons conçu DMZ: Recon pour les joueurs mobiles : les sessions sont plus courtes, les mécaniques sont plus simplifiées et la progression est construite autour du rythme du jeu mobile.









Entre tactique et accessibilité

Alors que l'extraction shooter s'impose comme la nouvelle tendance lourde du FPS,. Avec l'arrivée de, Activision souhaite offrir une nouvelle dimension tactique à son titre phare. Cependant, reproduire l'expérience massive et complexe de Warzone sur un écran tactile aurait été une erreur stratégique. Nous nous sommes entretenus avec, qui nous explique pourquoi l'équipe a fait le choix du « streamlining », c'est-à-dire une simplification intelligente pour fluidifier l'action.Là où la version originale du DMZ mise sur des parties longues et une gestion minutieuse,. L'objectif est de conserver la tension inhérente à la survie tout en respectant le temps de jeu souvent limité des utilisateurs mobiles. Jeff Gullett affirme :Il ne s'agit donc pas d'une version au rabais, mais d'une adaptation sur mesure. Le but est d'offrir une expérience qui semble « familière, mais distincte ». Les joueurs retrouveront l'adrénaline de l'exfiltration et la peur de tout perdre, mais dans un format qui permet d'enchaîner les parties plus rapidement et surtout n'importe où, sans besoin d'être sur son PC ou sa console.Le défi majeur était de. Si des éléments narratifs sont présents pour poser le décor, le cœur du jeu reste focalisé sur l'action. Les développeurs ont visé un équilibre « tactique et réfléchi », tout en restant « facile à prendre en main ». Cette flexibilité permet à chacun de doser son investissement : jouer sa vie sur une extraction périlleuse ou lancer une partie rapide pour le plaisir du loot.La suite de notre entretien paraîtra ces prochains jours sur GAMEWAVE.