Call of Duty: Mobile : Des fonctionnalités majeures annulées pourraient finalement voir le jour

À l'occasion d'une interview exclusive accordée à notre rédaction, Jeff Gullett, Head of Call of Duty: Mobile, nous a confié que de nombreuses idées ambitieuses ont dû être abandonnées par le passé à cause de la puissance limitée des téléphones. Mais l'évolution technologique pourrait bien changer la donne pour l'avenir du titre.
Développer un jeu service sur mobile est une lutte constante contre le matériel. Lors des premières années de vie du titre, l'équipe a souvent dû revoir ses ambitions à la baisse. Certaines fonctionnalités, jugées trop gourmandes en ressources ou techniquement irréalisables à l'époque, ont fini au placard. Pourtant, ce « cimetière d'idées » n'est peut-être pas définitif
, comme nous l'a expliqué le responsable du studio.
Le retour des « grandes idées » oubliées ?
Avec l'arrivée de smartphones toujours plus puissants, capables de supporter des moteurs graphiques complexes, les barrières tombent une à une. Interrogé lors de cet entretien exclusif sur ces contenus coupés de Call of Duty: Mobile
, Jeff Gullett admet que ces concepts reviennent régulièrement dans leurs discussions internes
:
Nous gardons ces idées en vie car la communauté continue de les réclamer. Lorsque le moment sera venu, nous aimerions donner vie à davantage d'entre elles.
Cette déclaration laisse entrevoir un avenir excitant. Il ne s'agit plus seulement de maintenir le jeu, mais de récupérer ces projets « majeurs ou expérimentaux
» qui n'avaient pas pu voir le jour. Les joueurs peuvent donc espérer des mises à jour qui ne se contentent pas d'ajouter des cartes, mais qui intègrent des mécaniques de jeu plus profondes
, autrefois impossibles à gérer par nos appareils mobiles, rendant alors Call of Duty: Mobile plus profond, et plus proche de ses semblables sur PC et consoles.
La technologie au service de l'ambition
Pour concrétiser ces promesses, Jeff Gullett confirme réaliser des « investissements majeurs
» dans la technologie et la stabilité. L'objectif est clair : préparer le terrain pour les années à venir
, en s'assurant que le jeu puisse évoluer sans être freiné par son architecture initiale. Six ans après sa sortie, Call of Duty: Mobile semble prêt à entamer une seconde jeunesse technique grâce à ce que le responsable appelle un besoin de pousser le jeu « de manière significative
».
Et pour réengager les vétérans de la licence tout en restant accessible, le studio mise notamment sur le nouveau mode DMZ: Recon, dont la philosophie diffère totalement des versions consoles
.
commentaires (3)
Bonjour, le mode caméléon reviendra t'il?
Tous les ans je le lance 2-3 fois c'est sympa mais bon ça crame toute ma batterie
On va aller y refaire un tour tiens ça fait longtemps que j'ai pas testé