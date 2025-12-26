Call of Duty: Mobile : Des fonctionnalités majeures annulées pourraient finalement voir le jour

« Des idées que nous gardons en vie » : Jeff Gullett (Activision) nous dévoile les secrets de Call of Duty: Mobile

À l'occasion du sixième anniversaire de Call of Duty: Mobile, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir longuement avec Jeff Gullett, le Head of Call of Duty: Mobile. Dans cette interview exclusive, il revient sur le succès phénoménal du titre, l'évolution technique permettant de ressortir d'anciens dossiers, et surtout, les ambitions derrière le mode DMZ: Recon.