6 ans de Call of Duty: Mobile : les développeurs face au défi d'une communauté devenue « trop » forte

Maintenir un jeu multijoueur en vie pendant six ans est un exploit qui apporte son lot de défis uniques. Dans une interview exclusive, Jeff Gullett, le patron de Call of Duty: Mobile, nous explique comment il gère une communauté dont le niveau a explosé, créant un fossé complexe entre vétérans et nouveaux arrivants.
L'époque où l'on jouait à Call of Duty sur mobile de manière distraite semble révolue. Au fil des saisons, le titre s'est professionnalisé, porté par des joueurs de plus en plus exigeants. Pour Jeff Gullett, cette évolution a transformé la manière de concevoir chaque mise à jour
. Il ne suffit plus de proposer du contenu cosmétique, il faut satisfaire des experts qui attendent une expérience « plus soignée que jamais
» dans Call of Duty: Mobile
.
Une exigence de qualité à la hausse
Lors de notre entretien exclusif, le Head of Call of Duty: Mobile a souligné une mutation profonde du profil des utilisateurs
. Les attentes ont grimpé en flèche, notamment sur les aspects techniques comme la stabilité des serveurs ou l'équité des parties.
La communauté est devenue plus diversifiée et plus qualifiée au fil des ans, et les joueurs d'aujourd'hui attendent une expérience plus profonde et plus soignée que jamais.
Cette montée en compétence oblige le studio à un numéro d'équilibriste permanent. Jeff Gullett nous confie que l'un des aspects les plus intéressants du développement est désormais « d'équilibrer les besoins des joueurs occasionnels et compétitifs
». D'un côté, il faut offrir de la profondeur pour les experts, de l'autre, il faut conserver des « points d'entrée rapides
» pour ne pas décourager les novices.
Le défi du réengagement
À ce stade de maturité, la priorité change. Jeff Gullett nous explique que si attirer de nouveaux joueurs reste important, « le réengagement devient naturellement plus critique
». La feuille de route saisonnière est désormais construite pour séduire ces deux publics aux intérêts opposés. C'est tout l'enjeu des prochaines années : prouver que l'on peut être un jeu mobile accessible tout en offrant une complexité digne des consoles pour l'élite de sa communauté
.L'arrivée du mode DMZ: Recon
permet d'ailleurs de réengager les vétérans tout en restant accessible.
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