« Des idées que nous gardons en vie » : Jeff Gullett (Activision) nous dévoile les secrets de Call of Duty: Mobile

À l'occasion du sixième anniversaire de Call of Duty: Mobile, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir longuement avec Jeff Gullett, le Head of Call of Duty: Mobile. Dans cette interview exclusive, il revient sur le succès phénoménal du titre, l'évolution technique permettant de ressortir d'anciens dossiers, et surtout, les ambitions derrière le mode DMZ: Recon.
Depuis son lancement en 2019, le FPS d'Activision a su s'imposer comme la référence absolue du genre sur smartphone. Mais comment maintenir une telle dynamique sur la durée ? Entre la gestion d'une communauté devenue extrêmement compétitive et les défis liés au matériel, Jeff Gullett nous livre les coulisses d'un développement qui ne s'arrête jamais concernant Call of Duty: Mobile
. Voici l'intégralité de nos échanges.
Call of Duty: Mobile fête son sixième anniversaire, ce qui est une véritable prouesse pour un jeu mobile. Selon vous, quels sont les facteurs clés de cette longévité ?
Jeff Gullett
: Notre longévité repose sur le fait de proposer une expérience qui ressemble véritablement à du Call of Duty, tout en étant pensée spécifiquement pour les joueurs mobiles. Nous avons gardé le jeu dynamique grâce à un flux constant de contenus et de mises à jour qui reflètent ce à quoi les joueurs réagissent. Nos équipes mondiales et notre communauté ont été incroyablement importantes pour façonner cette évolution. Au bout du compte, les joueurs restent parce que le jeu continue d'être passionnant, compétitif et amusant.
Comment avez-vous vu la communauté évoluer au fil des saisons ? Avez-vous remarqué des changements dans les attentes ou le comportement des joueurs ?
Jeff Gullett
: La communauté est devenue plus diversifiée et plus qualifiée au fil des ans. Aujourd'hui, les joueurs attendent une expérience plus profonde et plus soignée que jamais. Nous avons constaté un intérêt croissant pour le jeu compétitif, la stabilité des performances et l'équité. Dans le même temps, beaucoup de joueurs veulent des points d'entrée rapides et des moyens sociaux de s'engager de manière décontractée. Équilibrer les motivations des joueurs occasionnels et compétitifs a été l'une des parties les plus intéressantes de l'évolution du jeu.
À ce stade de la vie du jeu, est-il plus difficile d'attirer de nouveaux joueurs ou de réengager les joueurs de longue date ?
Jeff Gullett
: Les deux sont tout aussi importants, mais ils nécessitent des stratégies différentes. Les nouveaux joueurs veulent une expérience fluide et accueillante immédiatement, tandis que les joueurs de longue date veulent des raisons de revenir et de s'investir. À mesure qu'un jeu mûrit, le réengagement devient naturellement plus critique. Notre feuille de route saisonnière est conçue pour offrir quelque chose de significatif à ces deux groupes.
L'ajout d'un mode extraction est un changement majeur pour Call of Duty: Mobile. Qu'est-ce qui vous a motivé à explorer cette direction avec DMZ: Recon ?
Jeff Gullett
: DMZ: Recon nous donne l'opportunité d'introduire un nouveau rythme et un nouveau style de prise de décision sur mobile, élargissant ainsi la dimension tactique de Call of Duty: Mobile. L'intérêt des joueurs pour les formats de survie et d'extraction a grandi à l'échelle mondiale, et nous y avons vu une occasion d'adapter cette expérience aux habitudes de jeu sur mobile. Cela nous permet de nous diversifier au sein du jeu sans compromettre notre identité profonde. L'objectif est d'offrir une tension renouvelée et une grande rejouabilité dans le cadre de Call of Duty.
Qu'est-ce qui différenciera vraiment ce mode de l'expérience DMZ que nous avons vue sur PC et consoles ?
Jeff Gullett
: Dès le premier jour, nous avons conçu DMZ: Recon pour les joueurs mobiles : les sessions sont plus courtes, les mécaniques sont plus simplifiées et la progression est construite autour du rythme du jeu mobile. Plutôt que de reproduire l'expérience DMZ complète, nous avons créé quelque chose qui s'en inspire, mais qui est optimisé pour les forces uniques du mobile. Au final, le mode semble familier, mais possède sa propre identité.
Les joueurs peuvent-ils s'attendre à une expérience plus tactique et narrative avec ce nouveau mode, ou visez-vous une approche plus arcade et accessible ?
Jeff Gullett
: Nous avons visé un équilibre : quelque chose de tactique et de réfléchi, mais qui reste facile à prendre en main. Il y a des éléments narratifs pour poser le décor, mais nous voulons que les sessions restent rapides, ciblées et rejouables. En fin de compte, les joueurs peuvent décider de leur niveau d'implication. C'est flexible par conception.
Après six ans, quelles sont vos ambitions pour l'avenir de Call of Duty: Mobile ? Prévoyez-vous des transformations majeures ou plutôt une continuation de ce qui fonctionne déjà ?
Jeff Gullett
: Nous voulons continuer à faire progresser le jeu de manière significative, et pas seulement en le rendant plus gros. Cela signifie des systèmes plus profonds, une progression à long terme plus solide et de nouveaux types d'expériences qui évoluent avec le temps. Nous réalisons également des investissements majeurs dans la technologie, la stabilité et la sécurité alors que nous continuons à nous développer à l'échelle mondiale. Notre priorité est de maintenir une expérience de haute qualité pour les années à venir.
En regardant en arrière, y a-t-il des fonctionnalités ou des idées que vous auriez aimé implémenter au fil des ans mais que vous n'avez pas pu pour une raison quelconque ?
Jeff Gullett
: Il y a certainement eu des idées, certaines importantes, d'autres expérimentales, qui n'ont pas abouti en raison de limitations techniques ou de timing. Beaucoup d'entre elles reviennent encore dans nos discussions aujourd'hui, à mesure que la technologie s'améliore. Nous gardons ces idées en vie parce que la communauté continue de les réclamer. Lorsque le moment sera venu, nous aimerions donner vie à davantage d'entre elles.
Si vous deviez décrire ce que Call of Duty: Mobile signifie pour vous - en un seul mot ou une seule phrase - qu'est-ce que ce serait ?
Jeff Gullett
: Pour moi, Call of Duty: Mobile représente l'accessibilité mondiale à l'expérience Call of Duty, apporter un gameplay de classe mondiale à n'importe qui, n'importe où.
Et pour finir, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager et que nous n'avons pas abordé ?
Jeff Gullett
: Je voudrais simplement remercier les joueurs et les partenaires qui soutiennent le jeu depuis six ans, ils sont la raison pour laquelle nous continuons à vouloir placer la barre plus haut. Leur passion et leurs retours sont au cœur de chaque décision que nous prenons. Nous sommes enthousiastes pour l'avenir et reconnaissants de construire quelque chose qui est apprécié par tant de personnes à travers le monde. C'est véritablement un privilège.
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