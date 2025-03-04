Activision utilise l'IA pour analyser les joueurs, en les attirant avec de faux jeux

Des utilisateurs ont remarqué qu'Activision profitait de l'IA pour générer des pubs et des sondages, dans le but de savoir quels futurs jeux peuvent les intéresser...
L'IA fait maintenant pleinement partie de l'industrie vidéoludique, autant positivement que négativement. C'est malheureusement souvent la seconde option qui l'emporte, comme le fait que certains éditeurs, comme EA, veulent profiter des doubleurs pour sauvegarder leur voix et les remplacer
, ou Activision qui créer du contenu à tout-va dans le but de savoir ce que veulent ses joueurs.
Des annonces intrigantes, mais trompeuses
Récemment, des publicités pour des jeux comme Guitar Hero Mobile, Call of Duty: Zombie Defender et Crash Bandicoot Brawl
ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux d'Activision, notamment sur Facebook et Instagram.
À première vue, ces annonces semblaient révéler de nouveaux jeux, qui auraient pu apparaître en ligne trop tôt, comme c'est souvent le cas. Toutefois, les visuels générés par IA et l'absence de communication officielle ont rapidement suscité des doutes parmi les fans
.
Lorsque les utilisateurs tentaient de télécharger ces jeux via les liens fournis, ils étaient redirigés vers un message de clarification expliquant que ces titres n'étaient pas encore réels,
mais pourraient le devenir, sous certaines conditions.
Activision demandait ensuite aux joueurs de répondre à un sondage afin d'évaluer leur intérêt potentiel. Le message suivant pouvait d'ailleurs être lu, comme le rapporte VGC
.
Merci de votre intérêt ! Il ne s'agit pas d'un vrai jeu, mais il pourrait le devenir un jour ! Nous serions ravis que vous répondiez à ce petit questionnaire, qui pourrait nous aider à déterminer l'avenir potentiel de ce jeu. Votre avis nous intéresse vraiment !
Une façon de faire qui questionne
, étant donné que le studio, compte tenu de sa puissance, aurait très bien pu engager un graphiste et une personne chargée de créer un sondage, plutôt que de tout confier à l'IA. Mais après avoir goûté à l'IA pour Call of Duty
, Activision souhaite aller plus loin et potentiellement l'utiliser à outrance, pour réduire les coûts et donc augmenter les gains.
Une stratégie marketing qui peut faire débat, notamment en incitant à « télécharger » de faux jeux mais qui, in fine, sera rentable et utile pour la société, en économisant de l'argent, et en développant des jeux qui ont attiré l'attention du public.
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