Activision utilise l'IA pour analyser les joueurs, en les attirant avec de faux jeux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 mars 2025 à 18h34
Des utilisateurs ont remarqué qu'Activision profitait de l'IA pour générer des pubs et des sondages, dans le but de savoir quels futurs jeux peuvent les intéresser...
Activision utilise l'IA pour analyser les joueurs, en les attirant avec de faux jeux
L'IA fait maintenant pleinement partie de l'industrie vidéoludique, autant positivement que négativement. C'est malheureusement souvent la seconde option qui l'emporte, comme le fait que certains éditeurs, comme EA, veulent profiter des doubleurs pour sauvegarder leur voix et les remplacer, ou Activision qui créer du contenu à tout-va dans le but de savoir ce que veulent ses joueurs. 

Des annonces intrigantes, mais trompeuses

Récemment, des publicités pour des jeux comme Guitar Hero Mobile, Call of Duty: Zombie Defender et Crash Bandicoot Brawl ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux d'Activision, notamment sur Facebook et Instagram.

activision-ia-2
À première vue, ces annonces semblaient révéler de nouveaux jeux, qui auraient pu apparaître en ligne trop tôt, comme c'est souvent le cas. Toutefois, les visuels générés par IA et l'absence de communication officielle ont rapidement suscité des doutes parmi les fans.

Lorsque les utilisateurs tentaient de télécharger ces jeux via les liens fournis, ils étaient redirigés vers un message de clarification expliquant que ces titres n'étaient pas encore réels, mais pourraient le devenir, sous certaines conditions.

Activision demandait ensuite aux joueurs de répondre à un sondage afin d'évaluer leur intérêt potentiel. Le message suivant pouvait d'ailleurs être lu, comme le rapporte VGC
Merci de votre intérêt ! Il ne s'agit pas d'un vrai jeu, mais il pourrait le devenir un jour ! Nous serions ravis que vous répondiez à ce petit questionnaire, qui pourrait nous aider à déterminer l'avenir potentiel de ce jeu. Votre avis nous intéresse vraiment !
 
 
 
Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Activision (@activision)

Une façon de faire qui questionne, étant donné que le studio, compte tenu de sa puissance, aurait très bien pu engager un graphiste et une personne chargée de créer un sondage, plutôt que de tout confier à l'IA. Mais après avoir goûté à l'IA pour Call of Duty, Activision souhaite aller plus loin et potentiellement l'utiliser à outrance, pour réduire les coûts et donc augmenter les gains. 

activision-ia-1
Une stratégie marketing qui peut faire débat, notamment en incitant à « télécharger » de faux jeux mais qui, in fine, sera rentable et utile pour la société, en économisant de l'argent, et en développant des jeux qui ont attiré l'attention du public.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Call of Duty Mobile : Redemption Codes (Octobre 2026)
Call of Duty: Mobile 29 septembre 2026

Call of Duty Mobile : Redemption Codes (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les Redemption Codes actifs et disponibles sur Call of Duty: Mobile, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
« Des idées que nous gardons en vie » : Jeff Gullett (Activision) nous dévoile les secrets de Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile 29 décembre 2025

« Des idées que nous gardons en vie » : Jeff Gullett (Activision) nous dévoile les secrets de Call of Duty: Mobile

À l'occasion du sixième anniversaire de Call of Duty: Mobile, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir longuement avec Jeff Gullett, le Head of Call of Duty: Mobile. Dans cette interview exclusive, il revient sur le succès phénoménal du titre, l'évolution technique permettant de ressortir d'anciens dossiers, et surtout, les ambitions derrière le mode DMZ: Recon.
Call of Duty: Mobile : Des fonctionnalités majeures annulées pourraient finalement voir le jour
Call of Duty: Mobile 26 décembre 2025

Call of Duty: Mobile : Des fonctionnalités majeures annulées pourraient finalement voir le jour

À l'occasion d'une interview exclusive accordée à notre rédaction, Jeff Gullett, Head of Call of Duty: Mobile, nous a confié que de nombreuses idées ambitieuses ont dû être abandonnées par le passé à cause de la puissance limitée des téléphones. Mais l'évolution technologique pourrait bien changer la donne pour l'avenir du titre.

commentaire (0)