Call of Duty admet utiliser l'IA pour générer des contenus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 février 2025 à 12h22
Activision a, récemment, notifié le fait que l'IA est utilisée pour générer du contenu sur les jeux Call of Duty.
Call of Duty admet utiliser l'IA pour générer des contenus
Cela fait un certain temps que certains joueurs et joueuses s'interrogent quant à l'utilisation ou non de l'IA de la part des équipes en charge des jeux Call of Duty. Il y a très peu de temps, Activision a admis que cela était le cas et que l'IA était donc utilisée pour générer du contenu sur les titres Call of Duty.

L'IA utilisée pour les jeux Call of Duty

En effet, comme reporté notamment par Charlie Intel, la page Steam de Call of Duty affiche désormais un encart à propos de l'utilisation d'IA. Dans cette partie, disponible tout en bas de la page, les équipes en charge des jeux Call of Duty admettent utiliser l'IA pour générer certains contenus. Nous pouvons, effectivement, lire ceci : 
L'équipe de développement décrit l'utilisation de contenu généré par IA dans le jeu comme suit.

Notre équipe utilise des outils d'IA générative comme aide pour développer certains éléments du jeu.
call-of-duty-page-steam-utilisation-ia
Cela n'est pas si étonnant car quelques indices laissaient déjà penser qu'Activision utilisait l'IA pour certains éléments cosmétiques de Call of Duty: Black Ops 6. Par exemple, l'écran de chargement représentant un Zombie avec six doigts, qui avait été partagé à l'occasion de la saison 1 Rechargée/Reloaded de BO 6, avait déjà fortement intrigué la communauté. Toutefois, maintenant, il n'y a plus de questions à se poser sur ce point.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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