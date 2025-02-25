Call of Duty admet utiliser l'IA pour générer des contenus

Activision a, récemment, notifié le fait que l'IA est utilisée pour générer du contenu sur les jeux Call of Duty.

L'IA utilisée pour les jeux Call of Duty

L'équipe de développement décrit l'utilisation de contenu généré par IA dans le jeu comme suit.



Notre équipe utilise des outils d'IA générative comme aide pour développer certains éléments du jeu.

Cela fait un certain temps que certains joueurs et joueuses s'interrogent quant à l'utilisation ou non de l'IA de la part des équipes en charge des jeux Call of Duty. Il y a très peu de temps,En effet, comme reporté notamment par Charlie Intel, la page Steam de Call of Duty affiche désormais un encart à propos de l'utilisation d'IA. Dans cette partie, disponible tout en bas de la page,. Nous pouvons, effectivement, lire ceci :Cela n'est pas si étonnant car quelques indices laissaient déjà penser qu'Activision utilisait l'IA pour certains éléments cosmétiques de. Par exemple, l'écran de chargement représentant un Zombie avec six doigts, qui avait été partagé à l'occasion de la saison 1 Rechargée/Reloaded de, avait déjà fortement intrigué la communauté. Toutefois, maintenant, il n'y a plus de questions à se poser sur ce point.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.