Apex Legends : Les doubleurs français démissionnent pour protester contre EA, qui veut utiliser l'IA pour les remplacer

Coup de tonnerre dans l'industrie, surtout en France. Les doubleurs d'Apex Legends ont annoncé démissionner, pour éviter qu'Electronic Arts utilise leur voix avec l'IA à l'avenir.
L'IA fait énormément débat depuis quelques mois, même dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a quelques mois, certains acteurs américains ont lancé une grève
pour que les studios ne les remplacent pas et continuent de miser sur des humains pour doubler les personnages dans les jeux. La France est également touchée
et c'est tout un groupe de personnes, plus de trente, qui travaillent pour le doublage d'Apex Legends
, qui tire le signal d'alarme. À tel point que tous les acteurs ont démissionné
. Assez pour faire changer les choses ?
Les doubleurs français d'Apex Legends démissionnent à la suite d'une clause imposant l'entraînement d'une IA
Un vent de révolte souffle sur Apex Legends. Tous les doubleurs français du jeu ont pris une décision radicale : démissionner en bloc après qu'un nouveau contrat leur ait imposé de former une intelligence artificielle qui pourrait, à terme, les remplacer
. Assez culotté de la part d'Electronic Arts, mais hélas pas étonnant.
Un ultimatum inacceptable pour les doubleurs
L'affaire a été révélée par Pascale Chemin, voix française de Wraith, entre autres, qui nous permet donc, après regroupement d'informations, d'affirmer qu'il s'agit bel et bien d'Electronic Arts, qui a partagé un message fort sur son compte Instagram, mais aussi sur X. Elle y explique avoir reçu, comme les 31 autres comédiens de la VF d'Apex Legends, une clause contractuelle directement envoyée par Electronic Arts.
Avant même d'être convoquée à une séance d'enregistrement d'un jeu vidéo, le studio m'a envoyé (ainsi qu'aux 31 autres comédiens de la distribution) par mail, une annexe de confidentialité et de cession de l'éditeur directement. Pour être convoquée et donc travailler, je dois en amont accepter ces clauses. À première lecture, elles ne sont pas acceptables, ce que m'a été confirmé par un juriste spécialisé en audiovisuel.
Refusant catégoriquement cette clause, Pascale Chemin a pris la décision de quitter son rôle après près de six ans de service. Et elle n'est pas seule comme l'indique la suite de son message,
en majuscule, pour insister sur le désaccord total de l'équipe avec EA.
LES 31 AUTRES COMÉDIENS, SANS HÉSITER, ONT REFUSÉ DE SIGNER CETTE ANNEXE.
Ce refus collectif a été communiqué à Electronic Arts, et les comédiens attendent désormais une réponse de l'éditeur. Si celui-ci ne souhaite pas changer sa position, le studio devra donc trouver 31 personnes pour doubler à nouveau les personnages, mais qu'elles soient également d'accord pour entraîner l'IA, qui les remplacera donc à terme.
Une menace pour toute l'industrie du doublage
La crainte des doubleurs est simple : signer cette annexe, c'est entériner leur propre remplacement par l'IA.
On ne nous demande pas simplement de travailler, on nous demande de céder notre savoir-faire pour entraîner l'IA générative qui demain nous remplacera.
Le combat va bien au-delà d'Apex Legends
. Cette situation reflète un problème majeur dans l'industrie du jeu vidéo et du doublage, où l'utilisation de l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques et professionnelles. Comme nous avons pu le voir il y a quelques années à la télévision, lorsqu'une chaîne à faire « revivre » des artistes, et permis à certains de discuter avec eux, pourtant disparus depuis fort longtemps.
La polémique autour d'Apex Legends s'inscrit dans un débat plus large : l'utilisation croissante de l'IA dans les jeux vidéo. Activision, par exemple, a récemment admis que Call of Duty intègre des assets générés par IA
.
En parallèle, Respawn Entertainment continue de développer Apex Legends 2.0
, mais son lancement ne devrait pas avoir lieu avant la sortie du prochain Battlefield. Et pourrait miser énormément sur l'IA pour améliorer son expérience.
commentaire (1)
Quelle honte de la part de EA... L'art de transformer l'or en merde