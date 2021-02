Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : Quand commence la saison 2 ?

Quand commence la saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone ?

Alors que la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone est sur le point de se terminer, et après qu' Activision ait confirmé le succès des deux titres , un certain nombre de joueurs se demandent encoreAlors que nous attendions tous impatiemment la révélation de, certains joueurs se référaient au nombre de jours restants indiqués dans le Passe de Combat disponible dans les deux titres pour avoir un indice. Activision a levé le voile le 16 février dernier sur cette date tant attendue,Concernant le contenu de cette saison 2, les joueurs se retrouveront plongés dans, à travers une forteresse des plus surveillées par. Leur mission sera de venir en aide à Adler, ce dernier s'étant fait enlever. De plus, il semblerait que Naga profite également de la situation afin de distribuer du gaz Nova 6 via un réseau de cartels.D'après le trailer partagé par le studio, de nouvelles armes seront disponibles, et nos opérateurs pourront alors retrouver un arsenal des plus complets avecUn point reste à souligner pour les joueurs qui ne le sauraient pas encore, mais depuis la saison 1 de, les deux titres sont désormais liés, à travers l'histoire, mais aussi à travers le Passe de Combat. Cela signifie que le nouvel antagoniste sera présent dans Black Ops Cold War ainsi que dans Warzone.Concernant le battle royale, ce dernier a été sujet à plusieurs rumeurs avec notamment l'annonce d'une nouvelle carte , qui devrait arriver durant le mois de mars, ainsi que l'apparition des Zombies via la machine se trouvant à l'hôpital de Verdansk . Cependant, aucune de ces dernières n'a été confirmée, que ce soit par Activision, Treyarch ou bien Raven Software.En attendant de plus amples informations sur, qui, nous vous rappelons que les deux titres sont disponibles sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Ainsi, notre partenaire Instant Gaming vous propose