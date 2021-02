Call of Duty a comptabilisé 100 millions de joueurs mensuels en 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même si la franchise dea toujours rencontré le succès à travers ses différents titres, la sortie de son battle royale gratuit,, a permis une hausse vertigineuse du nombre de joueurs.Lors dud', la société a en effet annoncé avoir. Ce chiffre rassemble les joueurs de toutes les plateformes, mais aussi des différents titres dont les serveurs sont encore actifs.Cependant,, sortis respectivement en mars et en novembre 2020. En décembre dernier, nous avions appris que le battle royale avait rassemblé pas moins de 85 millions de joueurs depuis son lancement , PDG d'Activision Blizzard, a déclaré que « Warzone va être au centre de nos préoccupations pendant longtemps ».Une telle décision est assez compréhensible lorsque nous comparonsdes trois plus grosses franchises :jeux, et ce, en étant combinés. Cependant, il ne faut pas oublier que WoW et Overwatch ne sont pas gratuits, contrairement à Hearthstone et Call of Duty: Warzone. De plus, World of Warcraft a rencontré son plus gros succès avec sa dernière extension Shadowlands Seul l'avenir nous permettra de dire si Activision aura pris les bonnes ou mauvaises décisions concernant son battle royale free-to-play. En ce moment, le studio est bien décidé à vouloir mettre fin aux innombrables cheateurs qui polluent le jeu , ce qui est manifestement une très bonne nouvelle pour un grand nombre d'entre nous.