Call of Duty: Warzone : Une nouvelle carte bientôt disponible ?

Il semblerait qu'une nouvelle carte soit en préparation pour le battle royale Call of Duty: Warzone . D'après le leaker ModernWarzone bien connu du milieu deSelon lui,. D'après ModernWarzone, il pourrait être. Par la suite, il évoque. Il se situerait au niveau de Sky Slopes, qui est la map Alpines de Call of Duty: Black Ops Cold War , et pourrait donc être. Pour finir, toujours selon ModernWarzone, la nouvelle carte Warzone serait basée sur des dimensions 8x8 , soit un peu plus petite que la ville de Verdansk qui elle dispose d'une dimension en 9x9, bien que le terrain jouable ne soit en réalité que de 6x7.Si l'on en croit les rapports de, beaucoup de changements sont à venir pour le battle royale. Cependant, si nous ne disposons pas de date précise pour l'arrivée de toutes ces nouveautés, le leaker affirme que tout ceci sera disponible à partir du mois de mars, soit un an après la sortie du battle royale.Pour rappel, nous sommes désormais à la mi-saison de Warzone et de Black Ops Cold War, et le titre de Treyarch accueillera pour l'occasion son nouveau mode explosif Dropkick à partir du 14 janvier prochain.