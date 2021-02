Call of Duty: Warzone : Les Zombies pourraient arriver dans le battle royale

Soooooo.... There's a Cold War Zombies Trial Machine in Hospital On Warzone...



pic.twitter.com/CUw7ZlkAhQ — eric maynard (@EricMaynardII) February 11, 2021

Dispatch, ici le navire russe Vodyanoy, canal 1-2, terminé. Ici le central, demande de permis de navigation pour Verdansk, terminé. Expédition, cargaison sécurisée, tous les systèmes sont en bon état. Préparez-vous à partir. Terminé.

Depuis quelques jours, certains joueurs de Call of Duty: Warzone ont remarqué. Comme l'a souligné Eric Maynard sur Twitter , expert en zombies, celle-ci vient tout droit de Call of Duty: Black Ops Cold War etCette machine,, est bien plus qu'un simple indice étant donné qu'elle. Cependant, à l'heure actuelle, cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible.En plus de cet engin,, qui est également sur le forum, a traduit ce message . D'après sa traduction, nous comprenons qu'À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas vraiment si ce cargo a un quelconque rapport avec les zombies, ou si ce dernier renferme ces morts-vivants, mais il est intéressant de noter que la fin de l'histoire de Call of Duty: Modern Warfare prend place lorsque John MacTavish a déclaré qu'il était « à un demi-clique de la côte ». Cela pourrait en effet annoncer son arrivée.Pour rappel,pour laisser place à la deuxième. Celle-ci sera peut-être annonciatrice de changements, mais aussi de l'arrivée des Zombies dans le battle royale.