Call of Duty: Black Ops Cold War : Une nouvelle carte (The Jungle) et deux armes en approche

Updates coming to #BlackOpsColdWar during Season Three:



• Jungle in MP

• New weapons & Operator Skins

• A new secret + rewards in Zombies

• Outbreak Collapse LTM

• Abomination and HVT Abomination in Outbreak

• Onslaught Mystery Munitions on all platforms

• New bundles pic.twitter.com/XkK57XfO2O — Treyarch Studios (@Treyarch) April 14, 2022

Alors que tous les regards sont portés sur la Saison 3 , à venir, de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, les développeurs de chez Treyarch et Raven Software continuent de travailler sur Call of Duty: Black Ops Cold War afin de proposer de nouveaux éléments.Le 4 mars dernier, Call of Duty: Black Ops Cold War accueillait déjà des ajouts plus ou moins conséquents . Or, ce n'est pas tout. En effet, dans la prochaine mise à jour, de nouveaux éléments seront intégrés au titre, comme l'a annoncé Treyarch Studios depuis son compte officiel Twitter.Parmi les nouveautés, nous pourrons compter sur. De plus,arriveront en même temps : une à distance et une autre de mêlée. Par ailleurs, de plus amples éléments débarqueront sur Call of Duty: Black Ops Cold, commepour les opérateurs,etÀ l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la date précise de déploiement de cette nouvelle mise à jour, sur Call of Duty: Black Ops Cold War. Nous devrions en savoir plus, à ce sujet, dans les prochains jours et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous proposeà un prix réduit :