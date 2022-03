Call of Duty: Black Ops Cold War : Une nouvelle carte (WMD) et une arme arrivent

Surprise! We’ve got new content dropping tomorrow in #BlackOpsColdWar:



• WMD Multiplayer map (Black Ops 1 remaster)

• Vargo 52 Assault Rifle in MP & Zombies

• Tracer Pack: Ferro Fury Reactive Mastercraft Bundle



Details at the @CallofDuty Blog: https://t.co/Kl3idBujDw pic.twitter.com/N92feRp4XT — Treyarch Studios (@Treyarch) March 3, 2022

Activision et Treyarch viennent d'annoncer que les joueurs de Black Ops Cold War allaient profiter, ce 4 mars, d'une mise à jour de contenu, enfin., afin d'agrémenter le contenu déjà disponible en jeu. Une bonne nouvelle pour les joueurs, qui n'avaient pas encore profité de mise à jour de contenu cette année.Concernant la carte,, et qui était plutôt appréciée des joueurs. Celle-ci propose un champ de bataille de taille moyenne, où l'action est assez dynamique, sans grand temps mort. De plus, elle est dotée d'une assez grande verticalité, augmentant donc les possibilités de combat. Des silos sont également placés sur la carte, prisés par les snipers.Du côté de la nouvelle arme,, qui peut se révéler être très dévastateur. Noté qu'il est également disponible pour le mode Zombies. Selon sa description, le Vargo 52 est redoutable à moyenne portée avec une cadence de tir rapide, et un contrôle assez facile., par le biais d'une mise à jour de contenu. Un bundle spécial, nommé « Tracer Pack: Ferro Fury Reactive Mastercraft », est également de la partie. Il est également précisé qu'il s'agit du premier contenu de l'année, ce qui pourrait suggérer que d'autres choses soient implantées dans Call of Duty: Black Ops Cold War en 2022.