Suite au succès de l'alpha de Call of Duty: Black Ops Cold War , la bêta est largement attendue par les joueurs, étant donné qu'en plus des améliorations logiques , du contenu supplémentaire sera apporté. Activision a, d'ores et déjà, communiqué sur les modes de jeux qui seront disponibles lors de cette bêta, le grand événement à ne pas manquer avant l'arrivée du jeu.. Les joueurs devraient normalement profiter des cartes suivantes : Miami, Crossroads, Moscow et Satellite, a minima.Néanmoins, il est important de préciser que d'autres choses pourraient être de la partie, étant donné que la liste de ces modes émane du trailer, que vous pouvez retrouver ci-après.Pour rappel,, pour laisser place à une bêta ouverte dès le 12 octobre. Les joueurs PC et Xbox One rejoindront la fête le 15 octobre, toujours pour celles et ceux ayant précommandé Black Ops Cold War, avant de laisser place à tous les joueurs le 17 octobre. Si vous souhaitez de plus amples informations sur la bêta, rendez-vous ici Call of Duty: Black Ops Cold War , qui marque le retour du mode Zombies , arrivera plus tard que ces dernières années, puisque son lancement est programmé pour le 13 novembre prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.