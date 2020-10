Call of Duty: Black Ops Cold War : Le mode Zombies dévoilé, ce qu'il faut savoir

Die Maschine

Le mode Zombie de Call of Duty: Black Ops Cold War s'est enfin révélé auprès des joueurs en ce 30 septembre. Très différent des anciens opus, ler emprunteraafin de commencer un tout nouveau chapitre.Toujours, le studiomettra à disposition de ces derniers des armes des années 80. Cependant, même sitraitera de la Guerre froide,Un mode histoire sera disponible et s'intitulera. Dans celui-ci,couvert de graffitis (faisant quelques clins d'œil à Nacht Der Untoten), et feront partie du groupe Requiem. Soutenus par la CIA, ils devront faire face à un groupe ennemi soviétique connu sous le nom de Omega Group.Plusieurs éléments des anciens opus seront présents dans le Zombies de Black Ops Cold War, avec notamment, cependant, chose nouvelle,Treyarch a vu les choses en grand pour son mode Zombies !comme des. Aussi, afin de s'extirper d'une situation délicate, les joueurs auront en leur possession une option se nommant. Celle-ci permettra de faire appel à un hélicoptère de sauvetage, mais attention, elle appellera également quelques zombies...Comme nous le savons,, tout comme Call of Duty: Modern Warfare., et c'est une très bonne nouvelle. Également, il sera aussi cross-gen et cross-plateforme, permettant donc de trouver des squads beaucoup plus rapidement.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponible le 13 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et PC.