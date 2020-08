Comment jouer à la bêta de Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Comme chaque année ou presque, les joueurs depourront tester le prochain épisode, à savoir, via une phase de tests, une« ouverte » quelques semaines avant sa sortie officielle, programmée cette année pour le mois de novembre.Avant toute chose, sachez que lasera disponible sur toutes les plateformes. Comme indiqué par Activision et Treyarch, tous les joueurs qui précommandentauront accès à cette bêta. Celles et ceux évoluant sur PlayStation 4 auront, comme souvent, accès à cette dernière quelques jours avant les joueurs des autres plateformes, à savoir PC et Xbox One. Attention, seules les éditions numériques semblent offrir cet accès. Si vous achetez une version physique, vous ne devrez, normalement, pas pouvoir y participer.Si l'organisation den'a pas encore été expliquée, plusieurs week-ends de tests devraient avoir lieu.Les dates de lan'ont pas encore été communiquées. Étant donné que le jeu est prévu pour sortir le 13 novembre prochain, nul doute qu'il va falloir patienter, au moins, jusqu'à la mi-octobre avant de pouvoir découvrir les nouveautés multijoueur du titre, qui, pour rappel, sera une suite directe de Black Ops premier du nom, lequel a vu le jour en 2010.Les phases deont pour objectif de déceler les potentiels bugs en avant la sortie du jeu, mais aussi de récolter les avis des joueurs afin d'apporter quelques modifications au besoin. De ce fait, n'hésitez pas à remonter les problèmes ou suggestions aux développeurs, via le site officiel ou les réseaux sociaux.Cet article sera naturellement mis à jour dès lors que de plus amples informations seront partagées pour la