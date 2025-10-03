Surprise, les cheaters infiltrent déjà la bêta de Black Ops 7, malgré les nouvelles protections

À peine quelques heures après le lancement de la bêta de Call of Duty Black Ops 7, des joueurs dénoncent l'apparition de cheaters utilisant wall hacks et aim bots, malgré les mesures de sécurité renforcées.

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Des hacks visibles dès les premières heures

Ricochet pas encore totalement déployé

Les tricheurs tenteront de tester les limites pendant la bêta. C'est exactement ce que nous voulons, car #TeamRICOCHET est là pour les surveiller, apprendre et les éliminer dès qu'ils apparaissent.











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Sans grande surprise, le duel éternel entre Call of Duty et les tricheurs reprend de plus belle. Alors que, la bêta ouverte révèle déjà ses premières failles., mettant à mal les défenses imposées par Activision comme le Secure Boot et le TPM 2.0.Si les signalements ne sont pas encore massifs,. Une situation inquiétante pour la communauté, puisque ces cheats apparaissent alors même que de nouvelles protections matérielles ont été rendues obligatoires pour cette bêta.La bonne nouvelle, c'est que l'anti-cheat maison de Call of Duty, Ricochet, n'a pas encore révélé tout son potentiel. Activision explique que, pour la bêta,, c'est-à-dire testées par vagues et avec une intensité variable. Le studio précise que la capacité anti-triche sera totale lors de la sortie.Mais fait surprenant, Activision ne s'inquiète pas outre mesure de ces intrusions. L'éditeur affirme même que c'est une étape attendue.Toute personne bannie pour triche durant la bêta verra son compte supprimé de manière permanente sur l'ensemble des titres Call of Duty, passés et futurs, ce qui peut être un moyen de freiner les tricheurs qui aimeraient simplement essayer. Toutefois, voir les vidéos circuler massivement risque de contrarier celles et ceux qui hésitent à se lancer dans Call of Duty: Black Ops 7, lui qui est déjà au cœur de plusieurs polémiques.Avec la sortie de, Activision joue gros. L'éditeur ne peut pas se permettre un lancement gangrené par les tricheurs, d'autant que la concurrence s'annonce rude avec