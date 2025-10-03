Surprise, les cheaters infiltrent déjà la bêta de Black Ops 7, malgré les nouvelles protections

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 octobre 2025 à 16h18
À peine quelques heures après le lancement de la bêta de Call of Duty Black Ops 7, des joueurs dénoncent l'apparition de cheaters utilisant wall hacks et aim bots, malgré les mesures de sécurité renforcées.
Surprise, les cheaters infiltrent déjà la bêta de Black Ops 7, malgré les nouvelles protections
Sans grande surprise, le duel éternel entre Call of Duty et les tricheurs reprend de plus belle. Alors que Call of Duty: Black Ops 7 veut marquer un tournant en matière de sécurité, la bêta ouverte révèle déjà ses premières failles. Des vidéos circulent montrant des joueurs utilisant des aim bots et wall hacks, mettant à mal les défenses imposées par Activision comme le Secure Boot et le TPM 2.0.

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Des hacks visibles dès les premières heures

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Si les signalements ne sont pas encore massifs, plusieurs séquences partagées sur les réseaux montrent des killcams suspectes ou des captures directement enregistrées par des tricheurs pour démontrer leurs logiciels. Une situation inquiétante pour la communauté, puisque ces cheats apparaissent alors même que de nouvelles protections matérielles ont été rendues obligatoires pour cette bêta.

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Ricochet pas encore totalement déployé

La bonne nouvelle, c'est que l'anti-cheat maison de Call of Duty, Ricochet, n'a pas encore révélé tout son potentiel. Activision explique que, pour la bêta, les mesures sont « mis à l'échelle dynamiquement », c'est-à-dire testées par vagues et avec une intensité variable. Le studio précise que la capacité anti-triche sera totale lors de la sortie. 

Mais fait surprenant, Activision ne s'inquiète pas outre mesure de ces intrusions. L'éditeur affirme même que c'est une étape attendue.
Les tricheurs tenteront de tester les limites pendant la bêta. C'est exactement ce que nous voulons, car #TeamRICOCHET est là pour les surveiller, apprendre et les éliminer dès qu'ils apparaissent.
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Toute personne bannie pour triche durant la bêta verra son compte supprimé de manière permanente sur l'ensemble des titres Call of Duty, passés et futurs, ce qui peut être un moyen de freiner les tricheurs qui aimeraient simplement essayer. Toutefois, voir les vidéos circuler massivement risque de contrarier celles et ceux qui hésitent à se lancer dans Call of Duty: Black Ops 7, lui qui est déjà au cœur de plusieurs polémiques.

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commentaire (1)

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Comedhab (invité) Le 03/10/2025 à 17:03

Pas étonnant du tout..